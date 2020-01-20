В СБУ сообщили, сколько еще человек незаконно удерживают в Донбассе

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей незаконно содержатся 184 человека.

Источник: ответ Службы безопасности Украины на запрос "Радио Свободы"

Дословно: "В рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины, по данным информационного учета Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц... по состоянию на 20.01.2020 запрашиваются как незаконно лишенные свободы на территории ТОТ в Донецкой и Луганской областях - 184 человека".

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