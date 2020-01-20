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В СБУ сообщили, сколько еще человек незаконно удерживают в Донбассе

Понедельник, 20 января 2020, 18:47
В СБУ сообщили, сколько еще человек незаконно удерживают в Донбассе

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей незаконно содержатся 184 человека.

Источник: ответ Службы безопасности Украины на запрос "Радио Свободы"

Дословно: "В рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины, по данным информационного учета Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц... по состоянию на 20.01.2020 запрашиваются как незаконно лишенные свободы на территории ТОТ в Донецкой и Луганской областях - 184 человека".

Предыстория:

  • 29 декабря на КПВВ "Майорское" в Донецкой области произошел обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. Украине вернули 76 человек.
  • Украинская сторона в рамках обмена пленными передала боевикам ОРДЛО бывших беркутовцев, обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014 года. 28 декабря суд освободил их под личное обязательство.
  • Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон считают, что обмен пленными 29 декабря, должен помочь восстановить доверие между сторонами.

Темы: пленныеДонбассСБУ
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