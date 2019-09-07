На день рождения Суркиса приехали Баканов, Шефир и Грицак - СМИ

4 сентября в Киеве на празднование 70-го дня рождения давнего соратника Виктора Медведчука и нынешнего нардепа от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Григория Суркиса приехали председатель СБУ Иван Баканов и первый помощник президента Владимира Зеленского Сергей Шефир.

Источник: расследование «Эпоха Суркиса» программы «Схемы: коррупция в деталях» (совместный проект Радио Свобода и телеканала «UA: Первый»).

Детали: Празднование юбилея бизнесмена и народного депутата Григория Суркиса началось днем ​​4 сентября и продолжалось около 10 часов в элитном отеле «Интерконтиненталь» в центре столицы.

На фото: Василий Грицак (л), Иван Баканов, Сергей Шефир, Игорь Коломойский (п) Радио Свобода

Как пишут журналисты, Баканов приехал на празднование около девяти часов вечера. Как оказалось, на входе в отель он ждал именно Шефира. И даже помог ему нести, похоже, подарок. По наблюдению «Схем», оставили праздник они одновременно, в полночь.

О том, что Баканов и Шефир были именно на праздновании дня рождения Суркиса, свидетельствовали пакеты элитного бренда Fendi, с которыми отель того в этот вечер оставляли все гости.

«Схемы» обратились за комментариями к Баканову, Шефиру и самому Суркису. Ответов к моменту публикации они не предоставили.

Приехали поздравить депутата также олигархи Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. В компании жены на праздник приехал другой олигарх Виктор Пинчук.

Заметили там и Bentley, которое выехало из подземного паркинга - им, по данным «Схем», пользуется жена олигарха Дмитрия Фирташа - Лада Фирташ.

Также журналисты заметили на праздновании экс-президентов Леонида Кравчука, Леонида Кучму и Виктора Ющенко.

Съемочная группа зафиксировала среди гостей также представителей уже прошлой власти - экс-главу СБУ Василия Грицака.

Заметили там и сына бывшего генпрокурора Юрия Луценко Александра.

Отдельно приехали на праздник несколько актеров студии «Квартал 95».

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