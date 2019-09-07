На день рождения Суркиса приехали Баканов, Шефир и Грицак - СМИ
4 сентября в Киеве на празднование 70-го дня рождения давнего соратника Виктора Медведчука и нынешнего нардепа от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Григория Суркиса приехали председатель СБУ Иван Баканов и первый помощник президента Владимира Зеленского Сергей Шефир.
Источник: расследование «Эпоха Суркиса» программы «Схемы: коррупция в деталях» (совместный проект Радио Свобода и телеканала «UA: Первый»).
Детали: Празднование юбилея бизнесмена и народного депутата Григория Суркиса началось днем 4 сентября и продолжалось около 10 часов в элитном отеле «Интерконтиненталь» в центре столицы.
Как пишут журналисты, Баканов приехал на празднование около девяти часов вечера. Как оказалось, на входе в отель он ждал именно Шефира. И даже помог ему нести, похоже, подарок. По наблюдению «Схем», оставили праздник они одновременно, в полночь.
О том, что Баканов и Шефир были именно на праздновании дня рождения Суркиса, свидетельствовали пакеты элитного бренда Fendi, с которыми отель того в этот вечер оставляли все гости.
«Схемы» обратились за комментариями к Баканову, Шефиру и самому Суркису. Ответов к моменту публикации они не предоставили.
Приехали поздравить депутата также олигархи Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. В компании жены на праздник приехал другой олигарх Виктор Пинчук.
Заметили там и Bentley, которое выехало из подземного паркинга - им, по данным «Схем», пользуется жена олигарха Дмитрия Фирташа - Лада Фирташ.
Также журналисты заметили на праздновании экс-президентов Леонида Кравчука, Леонида Кучму и Виктора Ющенко.
Съемочная группа зафиксировала среди гостей также представителей уже прошлой власти - экс-главу СБУ Василия Грицака.
Заметили там и сына бывшего генпрокурора Юрия Луценко Александра.
Отдельно приехали на праздник несколько актеров студии «Квартал 95».
Предыстория:
- В конце августа Зеленский анонсировал "очень громкую историю, которая очень плохо закончится" относительно "Оппозиционной платформы – За жизнь". Президент намекнул, что располагает информацией о финансировании партии из-за рубежа.
- Медведчук назвал абсурдными слова Зеленского о непрозрачности финансирования политсилы.
- Ранее Зеленский заявил, что не позволит Медведчуку монополизировать украинское телевидение.
- В финансовом отчете за второй квартал 2019 года партия «Оппозиционная платформа - За жизнь» среди своих спонсоров указала и Григория Суркиса.
- Ранее "Схемы" рассказали, что Дмитрий Крючков вместе с соратником президента Игорем Кононенко, бизнесменами Григорием и Игорем Суркисом, а также другими высокопоставленными чиновниками, вероятно, причастен к схемам по выводу сотен миллионов гривен из нескольких украинских облэнерго.
- В ноябре 2018 года прокуроры САП обнародовали подозрение Крючкову.
- 17 апреля Соломенский суд Киева взял под стражу бизнесмена Дмитрия Крючкова, которого 15 апреля экстрадировали из Германии в Украину, с альтернативой залога в размере 7 миллионов гривен, хотя обвинение ходатайствовало о залоге в 346 миллионов гривен.
- Тогда же прокуроры САП заявили, что планируют обжаловать это решение.
- Но уже 19 апреля Крючкова выпустили из СИЗО под залог в 7 миллионов гривен, которую внес его адвокат Александр Лысак, и обязали носить электронный браслет.
- Впоследствии суд отказал в удовлетворении апелляции САП по увеличению размера залога Крючкова – и оставил ее без изменений.
- Сами Суркисы (миноритарные акционеры полудержавного "Запорожьеоблэнерго") тоже фигурируют в деле Крючкова. Пока только как свидетели, но следствие официально исследует их роль в этой коррупционной схеме.
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