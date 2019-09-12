Аваков тоже был на дне рождения Суркиса – СМИ
Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков, экс-премьер Владимир Гройсман и экс-генпрокурор Юрий Луценко также были на праздновании 70-летия давнего соратника Виктора Медведчука и нардепа от "Оппозиционного платформы – За жизнь" Григория Суркиса.
Источник: расследование "Эпоха Суркиса. Продолжение" программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый").
Детали: Расследователи не смогли записать видео, как визитеры покидают праздник, предположив, что Гройсман, Луценко и Аваков уехали от Суркиса в автомобилях через подземный паркинг – в отличие от большинства почетных гостей.
В то же время, факт присутствия чиновников на годовщине Суркиса подтвердили журналистам три независимых источника.
На просьбу назвать причины, по которым министр был на дне рождения нардепа, Аваков объяснил, что возглавляет физкультурно-спортивное общество "Динамо", а в подконтрольных ему ведомствах нет расследований в отношении Суркиса.
Что было раньше: 4 сентября на празднование дня рождения Суркиса приехали председатель СБУ Иван Баканов и первый помощник президента Владимира Зеленского Сергей Шефир.
Приехали поздравить депутата также олигархи Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. В компании жены на праздник приехал олигарх Виктор Пинчук.
Суркис праздновал свою годовщину в элитном отеле "Интерконтиненталь" в центре Киева.
Предыстория:
- В конце августа Зеленский анонсировал "очень громкую историю, которая очень плохо закончится" относительно "Оппозиционной платформы – За жизнь". Президент намекнул, что располагает информацией о финансировании партии из-за рубежа.
- Медведчук назвал абсурдными слова Зеленского о непрозрачности финансирования политсилы.
- Ранее Зеленский заявил, что не позволит Медведчуку монополизировать украинское телевидение.
- В финансовом отчете за второй квартал 2019 года партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" среди своих спонсоров указала и Григория Суркиса.
- Ранее "Схемы" рассказали, что Дмитрий Крючков вместе с соратником президента Игорем Кононенко, бизнесменами Григорием и Игорем Суркисом, а также другими высокопоставленными чиновниками, вероятно, причастен к схемам по выводу сотен миллионов гривен из нескольких украинских облэнерго.
- В ноябре 2018 года прокуроры САП обнародовали подозрение Крючкову.
- 15 апреля Крючкова экстрадировали из Германии в Украину, 17 апреля его взяли под стражу.
- 19 апреля бизнесмена выпустили из СИЗО под залог 7 миллионов гривен и обязали носить электронный браслет.
- Сами Суркисы (миноритарные акционеры полудержавного "Запорожьеоблэнерго") тоже фигурируют в деле Крючкова. Пока только как свидетели, но следствие официально исследует их роль в этой коррупционной схеме.
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