Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Аваков тоже был на дне рождения Суркиса – СМИ

Четверг, 12 сентября 2019, 21:40
Аваков тоже был на дне рождения Суркиса – СМИ

Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков, экс-премьер Владимир Гройсман и экс-генпрокурор Юрий Луценко также были на праздновании 70-летия давнего соратника Виктора Медведчука и нардепа от "Оппозиционного платформы – За жизнь" Григория Суркиса.

Источник: расследование "Эпоха Суркиса. Продолжение" программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый").

Детали: Расследователи не смогли записать видео, как визитеры покидают праздник, предположив, что Гройсман, Луценко и Аваков уехали от Суркиса в автомобилях через подземный паркинг – в отличие от большинства почетных гостей.

В то же время, факт присутствия чиновников на годовщине Суркиса подтвердили журналистам три независимых источника.

На просьбу назвать причины, по которым министр был на дне рождения нардепа, Аваков объяснил, что возглавляет физкультурно-спортивное общество "Динамо", а в подконтрольных ему ведомствах нет расследований в отношении Суркиса.

Что было раньше: 4 сентября на празднование дня рождения Суркиса приехали председатель СБУ Иван Баканов и первый помощник президента Владимира Зеленского Сергей Шефир.

Приехали поздравить депутата также олигархи Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. В компании жены на праздник приехал олигарх Виктор Пинчук.

Суркис праздновал свою годовщину в элитном отеле "Интерконтиненталь" в центре Киева.

Предыстория:

  • В конце августа Зеленский анонсировал "очень громкую историю, которая очень плохо закончится" относительно "Оппозиционной платформы – За жизнь". Президент намекнул, что располагает информацией о финансировании партии из-за рубежа.
  • Медведчук назвал абсурдными слова Зеленского о непрозрачности финансирования политсилы.
  • Ранее Зеленский заявил, что не позволит Медведчуку монополизировать украинское телевидение.
  • В финансовом отчете за второй квартал 2019 года партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" среди своих спонсоров указала и Григория Суркиса.
  • Ранее "Схемы" рассказали, что Дмитрий Крючков вместе с соратником президента Игорем Кононенко, бизнесменами Григорием и Игорем Суркисом, а также другими высокопоставленными чиновниками, вероятно, причастен к схемам по выводу сотен миллионов гривен из нескольких украинских облэнерго.
  • В ноябре 2018 года прокуроры САП обнародовали подозрение Крючкову.
  • 15 апреля Крючкова экстрадировали из Германии в Украину, 17 апреля его взяли под стражу.
  • 19 апреля бизнесмена выпустили из СИЗО под залог 7 миллионов гривен и обязали носить электронный браслет.
  • Сами Суркисы (миноритарные акционеры полудержавного "Запорожьеоблэнерго") тоже фигурируют в деле Крючкова. Пока только как свидетели, но следствие официально исследует их роль в этой коррупционной схеме.

Темы: АваковСуркис
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Все новости...
Аваков
Оккупанты заявили, что "национализировали" квартиру Зеленской и магазины Яценюка в Крыму
В РФ хотят продлить интервалы ремонта западных самолетов
СБУ и ГБР пришли с обысками к Авакову
Последние новости
11:44
Был классиком украинского перевода: умер переводчик "Хоббита" и "Улисса" Александр Мокровольский
11:40
Российский "КамАЗ" импортирует детали из Австрии - Trap Aggressor
11:24
Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии
11:16
МВФ не понравилось, как Молдова заменила главу Нацбанка на румынского сенатора
11:02
Китай простимулирует экономику на 140 миллиардов долларов
10:51
фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС
10:50
Когда колядовать, засевать и щедровать по новому календарю: даты
10:34
Российские войска в Приднестровье устроили несанкционированные учения
10:20
обновленоВ Кривом Роге и Кропивницком раздавались взрывы - СМИ
10:07
Окупанти перекрили Кримський міст, на півострові ракетна небезпека
Все новости...
Реклама: