Аваков тоже был на дне рождения Суркиса – СМИ

Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков, экс-премьер Владимир Гройсман и экс-генпрокурор Юрий Луценко также были на праздновании 70-летия давнего соратника Виктора Медведчука и нардепа от "Оппозиционного платформы – За жизнь" Григория Суркиса.

Источник: расследование "Эпоха Суркиса. Продолжение" программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый").

Детали: Расследователи не смогли записать видео, как визитеры покидают праздник, предположив, что Гройсман, Луценко и Аваков уехали от Суркиса в автомобилях через подземный паркинг – в отличие от большинства почетных гостей.

В то же время, факт присутствия чиновников на годовщине Суркиса подтвердили журналистам три независимых источника.

На просьбу назвать причины, по которым министр был на дне рождения нардепа, Аваков объяснил, что возглавляет физкультурно-спортивное общество "Динамо", а в подконтрольных ему ведомствах нет расследований в отношении Суркиса.

Что было раньше: 4 сентября на празднование дня рождения Суркиса приехали председатель СБУ Иван Баканов и первый помощник президента Владимира Зеленского Сергей Шефир.

Приехали поздравить депутата также олигархи Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. В компании жены на праздник приехал олигарх Виктор Пинчук.

Суркис праздновал свою годовщину в элитном отеле "Интерконтиненталь" в центре Киева.

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