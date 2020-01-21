Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Министр обороны: Украина против разведения сил по всей линии разграничения

Вторник, 21 января 2020, 22:19
Министр обороны: Украина против разведения сил по всей линии разграничения

Украина выступает против разведения сил по всей линии разграничения на Донбассе, поскольку в таком случае конфликт будет заморожен.

Источник: министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Мы выступаем против разведения по всей линии, ведь такой путь противоречит самой сути Минских соглашений. С кем разводиться, если они должны разоружаться...

Нам категорически не подходит признание замороженного конфликта. Это не правильный путь, потому что он фактически фиксирует соглашение с ситуацией, которая есть сейчас, и говорит: ну все, это нам подходит, это нам не подходит формально, но мы соглашаемся, что пусть так оно и будет. Тогда напряжение снимается, уже никто не говорит о возвращении территорий или говорит очень вяло, и точно снимается напряжение со всего международного сообщества, начинает лоббироваться снятие санкций, и все это будет продолжаться десятилетиями".

Детали: По словам министра, разведение может происходить в отдельных точках только в качестве гуманитарной составляющей, чтобы "люди могли пересекать линию разграничения, чтобы было хоть какое-то оживление экономики в регионе, так как он очень депрессивный".

Что предшествовало: На встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о разведении сил и средств у пункта пропуска "Гнутово", хотя обсуждали девять участков для разведения. Следующую встречу стороны запланировали на 29 января.

Читайте также: Экс-военный Андрей Римарук: "Нужно просто перестать стрелять" уже стало мемом в армии

Уйти или остаться. Поможет ли разведение войск закончить войну на Донбассе

"Украинская правда" в Threads

Темы: МинобороныДонбассРазведение сил
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Все новости...
Минобороны
Глава Минобороны Польши пережил вотум недоверия из-за падения ракеты
Украине будет трудно получить приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе - глава Минобороны Эстонии
Резников поговорил с главой Пентагона и анонсировал "хорошие новости"
Последние новости
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
Обстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:45
фото, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшая и раненые
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
Все новости...
Реклама: