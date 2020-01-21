Министр обороны: Украина против разведения сил по всей линии разграничения

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Вторник, 21 января 2020, 23:19

Украина выступает против разведения сил по всей линии разграничения на Донбассе, поскольку в таком случае конфликт будет заморожен.

Источник: министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Мы выступаем против разведения по всей линии, ведь такой путь противоречит самой сути Минских соглашений. С кем разводиться, если они должны разоружаться...

Нам категорически не подходит признание замороженного конфликта. Это не правильный путь, потому что он фактически фиксирует соглашение с ситуацией, которая есть сейчас, и говорит: ну все, это нам подходит, это нам не подходит формально, но мы соглашаемся, что пусть так оно и будет. Тогда напряжение снимается, уже никто не говорит о возвращении территорий или говорит очень вяло, и точно снимается напряжение со всего международного сообщества, начинает лоббироваться снятие санкций, и все это будет продолжаться десятилетиями".

Детали: По словам министра, разведение может происходить в отдельных точках только в качестве гуманитарной составляющей, чтобы "люди могли пересекать линию разграничения, чтобы было хоть какое-то оживление экономики в регионе, так как он очень депрессивный".

Что предшествовало: На встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о разведении сил и средств у пункта пропуска "Гнутово", хотя обсуждали девять участков для разведения. Следующую встречу стороны запланировали на 29 января.

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Темы: Минобороны Донбасс Разведение сил


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