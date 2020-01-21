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В США требуют привлечь новых свидетелей к делу Трампа

Вторник, 21 января 2020, 23:21
В США требуют привлечь новых свидетелей к делу Трампа

Демократы в Сенате США требуют внесения в график судебного процесса по импичменту президента США Дональда Трампа пункта о заслушивании свидетелей.

Источник: Председатель Разведывательного комитета Палаты представителей Адам Шифф, сообщает Укринформ

Прямая речь: "Хотя у нас много вопросов к резолюции (по графику проведения импичмента в Сенате - ред.), Я начну с одного крупнейшего недостатка. В резолюции не предусмотрено применение повесток (для вызова свидетелей и документов - ред.), Чтобы получить дополнительные доказательства ".

Детали: Председатель Разведывательного комитета подчеркнул, что президент и его защиту, пользуясь республиканским большинством в Сенате, продолжают блокировать возможности для американского народа узнать правду о вине или невиновности президента США.

Шифф отметил, что желание выступить с показаниями в Сенате имеет ексрадник Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон.

Он также упомянул фамилию Льва Парнаса, "который предоставил документальные доказательства, объясняющие действия Джулиани (личного адвоката Трампа - ред.) От имени президента, а также подтверждают свидетельства посла США при Европейском Союзе Гордона Сондленда о том, что все были в курсе".

Кроме того, законодатель подчеркнул целесообразность проведения слушаний в качестве дополнительных свидетелей с и.о. главы администрации Белого дома Миком Малвени, госсекретарем США Майклом Помпео и другими должностными лицами.

Что предшествовало: Конгресс США 16 января открыл судебный процесс по делу импичмента президента Дональда Трампа. Демократы зачитали официальные обвинения в Сенате перед принятием присяги 100 сенаторов для проведения всего лишь третьего судебного процесса по импичменту в истории США.

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Импичмент на фоне Зеленского: какие обвинения выдвинули Дональду Трампу

Предыстория:

  • В сентябре в США началось расследование о возможности импичмента Дональда Трампа на фоне того, что сотрудник американских спецслужб написал жалобу на давление президента Соединенных Штатов Америки на Украину с целью навредить своему возможному сопернику на выборах 2020 года демократу Джо Байдена.
  • 19 декабря Дональд Трамп стал третьим президентом США после Эндрю Джонсона и Билла Клинтона, которому Палата представителей объявила импичмент. Его обвиняют в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.
  • Теперь вопрос об устранении 45-го президента от должности должен рассмотреть Сенат США.
  • Поскольку для отстранения нужны две трети голосов, а большинство в Сенате – у республиканцев, Дональд Трамп, скорее всего, сохранит свой пост.
  • Демократы настаивают на выступлении свидетелей в Сенате, республиканцы выступают против этого.

Темы: СШАТрампимпичмент
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