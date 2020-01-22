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Есть смысл уменьшать срок срочной службы – министр обороны

Среда, 22 января 2020, 09:40
Есть смысл уменьшать срок срочной службы – министр обороны

Министр обороны Андрей Загороднюк выступает за сокращение срока призыва в украинскую армию и за привлечение солдат срочной службы к службе по контракту.

Источник: интервью Загороднюка агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь министра: "Я за то, чтобы привлекать широкие слои населения к армейской службе. Это должно быть в нашей стратегии. Политика еще нарабатывается.

Готового решения еще нет, сейчас мы работаем с Генштабом и с украинскими независимыми аналитическим центрами над новой концепцией. В том виде, в котором срочная служба сейчас, она не должна оставаться, потому что это не работает.

У нас сейчас срочной службы – примерно 10%. То есть она не отыгрывает особенно большого влияния на способности (Вооруженных сил – ред.), тем более военнослужащие срочной службы не выполняют задач в зоне проведения операции Объединенных сил.

Конечно, есть смысл уменьшать срок (службы). Многие не хотят (служить), потому что это очень долго, у них есть какие-то жизненные планы и так далее.

Если мы введем систему, когда это будет гораздо меньший срок – это будет качественная подготовка, служба в боевых частях – но не в зоне ООС – где они получат опыт. Если мы сможем квалифицированно это подать как абсолютно уникальный жизненный опыт, человек будет подготовлен, объяснить, что в жизни это будет очень полезно и физически, и морально, и с точки зрения подготовки – процент тех, кто останется, будет гораздо больше.

Но это будет полностью другая система, потому что эту систему реформировать чрезвычайно трудно. Гораздо легче построить вообще новую".

Этому предшествовало: 15 января президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении в запас военнослужащих срочной службы и сроках проведения очередных призывов парней от 18 лет.

"Украинская правда" в Threads

Темы: армияМинобороныЗагороднюк
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