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В Сенате согласовали процедуру импичмента Трампа

Среда, 22 января 2020, 09:51
В Сенате согласовали процедуру импичмента Трампа

Республиканцы в Сенате США проголосовали за правила процесса импичмента президента Дональда Трампа, которые предложил лидер республиканского большинства Митч Макконнелл (Кентукки).

Источник: Радио Свобода

Детали: Документ устанавливает, что в течение шести дней демократы из Палаты представителей и Белый дом должны изложить аргументы за и против импичмента Трампа. Каждая сторона будет иметь на это до 24 часов в течение трех дней. Затем Сенат должен решить, нужно ли будет заслушать свидетелей и исследовать документы.

Резолюцию поддержали 53 сенатора, 47 выступили против.

Представители Демократической партии были возмущены отказом Макконнела вызвать свидетелей и попросить документы до завершения фазы изложения аргументов. Демократы стремятся допросить текущих и бывших видных советников Трампа, включая руководителя аппарата Белого дома Мика Малвейни и бывшего советника президента по вопросам национальной безопасности Джона Болтона.

Сторона обвинения должна начать излагать свои аргументы в 20:00 22 января по Киеву.

Что было раньше: Конгресс США 16 января открыл судебный процесс по делу импичмента президента Дональда Трампа. Демократы зачитали официальные обвинения в Сенате перед принятием присяги 100 сенаторов для проведения всего лишь третьего судебного процесса по импичменту в истории США.

Президент США обвиняется в том, что он злоупотреблял властью, чтобы заставить Украину объявить о расследовании против своего внутреннего политического конкурента Джо Байдена.

В статье импичмента говорится, что он препятствовал расследованию Конгрессом дела в отношении Украины. Обе статьи были одобрены в прошлом месяце Палатой представителей.

Трамп отрицает правонарушения. В понедельник его команда юристов заявила, что президент является жертвой "фальсифицированного процесса", мотивированного политикой, и что он не сделал ничего плохого.

Знать больше: 

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Импичмент на фоне Зеленского: какие обвинения выдвинули Дональду Трампу

Предыстория:

  • В сентябре в США началось расследование о возможности импичмента Дональда Трампа на фоне того, что сотрудник американских спецслужб написал жалобу на давление президента Соединенных Штатов Америки на Украину с целью навредить своему возможному сопернику на выборах 2020 года демократу Джо Байдена.
  • 19 декабря Дональд Трамп стал третьим президентом США после Эндрю Джонсона и Билла Клинтона, которому Палата представителей объявила импичмент. Его обвиняют в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.
  • Теперь вопрос об устранении 45-го президента от должности должен рассмотреть Сенат США.
  • Поскольку для отстранения нужны две трети голосов, а большинство в Сенате – у республиканцев, Дональд Трамп, скорее всего, сохранит свой пост.
  • Демократы настаивают на выступлении свидетелей в Сенате, республиканцы выступают против этого.

Темы: ТрампимпичментСША
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