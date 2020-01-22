Зарплаты министров: Новосад и Пристайко получают меньше предшественников

"Радио Свобода" сравнило, сколько раньше зарабатывали чиновники правительства, которые выразили недовольство своими нынешними зарплатами, и сколько получали их предшественники на должностях в Кабинете министров.

Источник: материал Элины Сардаловой на "Радио Свобода"

Детали: Министр образования Анна Новосад, министр юстиции Денис Малюська, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов и министр иностранных дел Вадим Пристайко называли нынешние зарплаты министров маленькими или неконкурентными.

При этом предыдущая зарплата Новосад, согласно декларации, была на тысячу меньше нынешней. Присайко стал получать почти втрое больше на должности министра.

А вот Малюська и Милованов потеряли в доходах с приходом в Кабмин: министр юстиции – около четверти зарплаты, а министр экономики теперь получает чуть ли не в 10 раз меньше, чем когда преподавал в Университете Питтсбурга (США) и в "Киевском экономическом институте".

При этом средняя зарплата Пристайко и Новосад – на несколько тысяч меньше, чем была у их предшественников Павла Климкина и Лилии Гриневич, заместителями которых они работали.

А вот средняя заработная плата Малюськи вдвое больше той, которую имел на его должности Павел Петренко. Зарплата Милованова более чем на треть превышает ту, которую имел Степан Кубив.

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Этому предшествовало:

Денис Малюська заявлял, что с зарплатой в 17 тысяч его надолго не хватит, а информацию о высоких премиях, полученных в декабре, ему пришлось объяснить жене.

Экономист Тимофей Милованов называл свою зарплату "неприемлемо маленькой".

Вадим Пристайко говорил, что зарплата министров в 16 тысяч гривен – это неуважение к государству и самодурство, и что "этот вопрос надо решать как можно скорее".

Анна Новосад заявляла, что на зарплату в 36 тысяч гривен она не смогла бы содержать ребенка, да и сейчас собственные средства использует на работу офиса. Такие слова вызвали волну возмущения.

Впоследствии Кабмин обнародовал зарплаты чиновников правительства за 2019 год, среднемесячные показатели были такими:

- министр внутренних дел Арсен Аваков – 100 041 грн;

- премьер-министр Алексей – 60 479 грн;

- вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулебы – 58 652 грн;

- вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров – 55 664 грн;

- министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет – 32 386 грн;

- министр юстиции Денис Малюська – 75 734 грн;

- министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов – 83 947 грн;

- министр финансов Оксана Маркарова – 62 075 грн;

- министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель – 61 299 грн;

- министр иностранных дел Вадим Пристайко – 62 069 грн;

- министр образования и науки Анна Новосад – 63 446 грн;

- министр здравоохранения Звездная Скалецкая – 41 940 грн;

- министр развития общин и территорий Алена Бабак – 84 318 грн;

- министр социальной политики Юлия Соколовская – 65 317 грн;

- министр инфраструктуры Владислав Криклий – 44 527 грн;

- министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский – 38 512 грн;

- министр обороны Андрей Загороднюк – 41 982 грн;

- министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда – 46 688 грн.