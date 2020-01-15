Из-за новогодней зарплаты Малюське пришлось отчитываться перед женой

Министр юстиции Денис Малюська считает, что высокие заработные платы у чиновников - это профессиональная необходимость. Министру насчитали в декабре 2019 года 226 тысяч гривен.

Источник: Facebook-страница Дениса Малюськи, "Украинские новости"

Прямая речь Малюськи: "Вчера раздраженной жене на вопрос "И где деньги?" пришлось объяснять, что инфографика манипулятивная, 226 тыс. не получал и цифру надо уменьшать на размер налогов и учитывать, что это надбавка уплаченная в разные дни сразу за несколько месяцев работы. Зарплата действительно была маленькой и раньше я говорил правду.

Единственное, что радует в этой ситуации, это что наконец смогу нормально поговорить с мамой, потому что последние несколько месяцев наши разговоры сводились к оправданниям после тезисов "немедленно пиши заявление и иди с этой глупой работы", "натяни шапку поглубже, сядь в троллейбус и послушай, что о вас говорят, оно тебе надо за 16 000?". Ну и так далее".