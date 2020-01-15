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Из-за новогодней зарплаты Малюське пришлось отчитываться перед женой

Среда, 15 января 2020, 10:25
Из-за новогодней зарплаты Малюське пришлось отчитываться перед женой

Министр юстиции Денис Малюська считает, что высокие заработные платы у чиновников - это профессиональная необходимость. Министру насчитали в декабре 2019 года 226 тысяч гривен.

Источник: Facebook-страница Дениса Малюськи, "Украинские новости"

Прямая речь Малюськи: "Вчера раздраженной жене на вопрос "И где деньги?" пришлось объяснять, что инфографика манипулятивная, 226 тыс. не получал и цифру надо уменьшать на размер налогов и учитывать, что это надбавка уплаченная в разные дни сразу за несколько месяцев работы. Зарплата действительно была маленькой и раньше я говорил правду.

Единственное, что радует в этой ситуации, это что наконец смогу нормально поговорить с мамой, потому что последние несколько месяцев наши разговоры сводились к оправданиям после тезисов "немедленно пиши заявление и иди с этой глупой работы", "натяни шапку поглубже, сядь в троллейбус и послушай, что о вас говорят, оно тебе надо за 16 000?". Ну и так далее".

Детали: В декабря 2019 года министру насчитали 226 тысяч гривен: из них должностной оклад - 16 000 гривен, надбавка за интенсивность труда - 16 000 гривен, надбавка как эксперту по вопросам тайн - 3200 гривен, индексация - 761 гривна, премия за октябрь 2019 года - 56 000 гривен, премия за ноябрь 2019 - 67 200 гривен, премия за декабрь 2019 - 67 200 гривен.

После выплаты всех налогов и сборов министр получил 182 220 гривен.

Сам Малюська отреагировал 15 января на общественный резонанс вокруг информации о его выплате в Facebook.

По словам министра, высокая зарплата чиновников - это профессиональная необходимость и именно так мы сможем преодолеть коррупцию.

Малюська пишет, что иногда может узнать о срочной командировке за границу за несколько часов до отлета. В таком случае лететь придется за свой счет. Министр добавил, что средства могут компенсировать, если повезет.

Также он добавил, что на должности ему иногда приходится быть козлом отпущения. В частности, в случае, когда на него наложили штраф в 38 420 грн.

По его мнению, политическая должность сделала из него politically exposed person (политического деятеля), и в течение нескольких лет после увольнения его не возьмет на работу ни одна приличная международная компания или организация.

Поэтому он не сможет после окончания политической карьеры вернуться к своей прежней работы.

Министр добавил, что истории о высоких зарплатах в Минюсте продолжаться, потому что там будут нанимать топовых юристов. Малюська считает, что это сэкономит средства министерства, ведь сейчас они вынуждены много тратить на аутсорс отечественных и иностранных адвокатов.

Предыстория:

  • 11 декабря 2019 года министр юстиции Денис Малюська заявил, что его не устраивает зарплата и он не исключает переход на другую работу.
  • Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявлял, что некоторые министры просят зарплату больше, потому что не все имеют "финансовую подушку" и им трудно содержать свои семьи.
  • До нового года руководители Минкульта получили "под елочку" сотни тысяч зарплаты. В частности министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский и его заместители задекларировали совокупный размер своей декабрьской зарплаты на сумму свыше 2 миллионов гривен.
  • 14 января Верховная Рада потребовала от Кабинета министров отчитаться о начислении больших премий отдельным министрам и рассказать о причинах таких начислений.
  • Премьер-министр Алексей Гончарук считает, что высокие зарплаты министрам преодолевают коррупцию и соблазн злоупотребления служебным положением.

Украинская правда
Темы: Кабинет министровзарплатыМинюст
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