Кабмин обнародовал зарплаты чиновников, самая высокая – у Авакова

В 2019 году самую высокую среднюю зарплату из членов правительства получал министр внутренних дел Арсен Аваков – 100 041 грн.

Источник: информация о доходах членов Кабинета министров, обнародованная в субботу на сайте правительства

Детали: Авакову в декабре начислено 186 541 грн, в том числе надбавки - 49 225 грн, премии - 137 317 грн. В сентябре, октябре и ноябре его зарплата составила – 33 930 грн, 82 072 грн и 97 623 грн соответственно.

Вместе с тем, средняя заработная плата премьер-министра Алексея Гончарука в 2019 году составила 60 479 грн. В декабре он получил 76 190 грн, в том числе надбавки составляли 40 000 грн, а премия - 36 190 грн. В сентябре зарплата Гончарука была 61 916 грн, а в октябре и феврале - 60 087 и 43 724 соответственно.

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