Два самых молодых премьера мира: Гончарук похвастался фотографией из Давоса

3697 просмотров
Среда, 22 января 2020, 17:01

Премьер-министр Алексей Гончарук прибыл в Швейцарию на Всемирный экономический форум и провел первую встречу со своей финской коллегой.

Источник: Гончарук в Facebook

Прямая речь: "Два самых молодых премьер-министра мира на одном фото. Прибыл в Швейцарию. И первая встреча в моем двухдневном рабочем визите в Давос - с премьер-министром Финляндии Санни Марин. К тому же, такого формата встреча двух премьер-министров Украины и Финляндии - первая за последние 5 лет".

 

Детали: Гончарук отмечает, что стороны обсудили вопросы усиления сотрудничества в образовательной сфере, в частности, в рамках проекта "Финская поддержка реформы украинской школы".

Напомним: Пятидесятый Всемирный экономический форум в Давосе проходит с 21 по 24 января. Туда отправилась украинская делегация, в том числе президент Владимир Зеленский, премьер Гончарук и два десятка народных депутатов. В рамках визита 22 и 23 января глава правительства будет иметь ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств и международных организаций, а также с представителями международного бизнеса.

Украинская правда
Темы: Гончарук


powered by lun.ua
Материалы по теме
Гончарук рассказал, что отличает развитые страны от Украины 22 января 2020, 14:50
Гончарук назвал три стратегии для улучшения инвестклимата Украины 22 января 2020, 13:24
Зеленский с Гончаруком и Стефанчуком выполнили праздничный ритуал 22 января 2020, 09:54
Все новости
Главные новости
Кива устроил драку в киевском ресторане
Помощник Путина заявил, что Зеленский просил о встрече в Израиле
Вице-премьер объяснил, почему в решении по таможенному союзу с ЕС нет "зрады"
Экс-представитель Порошенко заявил, что попал под подозрение НАБУ и САП
Все новости
советы

Лучше вам тщательно помыть свою эко-бутылку. И вот почему

Фотопроект

18 пар глаз, от которых невозможно оторвать взгляд

Лайфхаки

Ваши наушники "купаются" в бактериях: как их безопасно очистить

Поиск по сайту
Архив
Весь архів