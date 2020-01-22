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Два самых молодых премьера мира: Гончарук похвастался фотографией из Давоса

Среда, 22 января 2020, 16:01
Два самых молодых премьера мира: Гончарук похвастался фотографией из Давоса

Премьер-министр Алексей Гончарук прибыл в Швейцарию на Всемирный экономический форум и провел первую встречу со своей финской коллегой.

Источник: Гончарук в Facebook

Прямая речь: "Два самых молодых премьер-министра мира на одном фото (Санни Марин 34 года, Гончаруку - 35 ред). Прибыл в Швейцарию. И первая встреча в моем двухдневном рабочем визите в Давос - с премьер-министром Финляндии Санни Марин. К тому же, такого формата встреча двух премьер-министров Украины и Финляндии - первая за последние 5 лет".

 

Детали: Гончарук отмечает, что стороны обсудили вопросы усиления сотрудничества в образовательной сфере, в частности, в рамках проекта "Финская поддержка реформы украинской школы".

Напомним: Пятидесятый Всемирный экономический форум в Давосе проходит с 21 по 24 января. Туда отправилась украинская делегация, в том числе президент Владимир Зеленский, премьер Гончарук и два десятка народных депутатов. В рамках визита 22 и 23 января глава правительства будет иметь ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств и международных организаций, а также с представителями международного бизнеса.

Украинская правда
Темы: Гончарук
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