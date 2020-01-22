ООН требует расследования взлома телефона Безоса саудовским принцем

Эксперты ООН требуют немедленного изучения США и другими доказательств, указывающих на то, что телефон владельца газеты Washington Post Джеффа Безоса был взломан наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом ибн Салманом.

Источник: The Guardian со ссылкой на совместное заявление специальных докладчиков ООН Аньес Калламар и Дэвида Кея

Дословно в заявлении: "Предполагаемый взлом телефона Безоса и других требует немедленного расследования со стороны США и других соответствующих органов…".

Детали: Как пишет издание, Калламар и Кей заявили, что они "серьезно обеспокоены" информацией о "возможном участии наследного принца в слежке за Безосом, с целью повлиять на публикации Washington Post о Саудовской Аравии.

Калламар, которая является специальным докладчиком ООН по внесудебным казням и убийствам, и Кей, специальный докладчик ООН по свободе выражения мнений, сообщили, что, экспертиза iPhone Безоса, показала, что он "со средней и высокой вероятностью" был взломан 1 мая 2018 года с помощью видеофайла в формате MP4, отправленного с аккаунта саудовского принца в WhatsApp.

Дословно: "Эти утверждения подтверждают другие сообщения, указывающие на признаки целенаправленного наблюдения за предполагаемыми противниками и лицами, которые имеют большое стратегическое значение для властей Саудовской Аравии, включая граждан и неграждан".

Детали: Эти утверждения, как говорится в заявлении, также сопоставимы с информацией о причастности наследного принца к убийству саудовского журналиста Washington Post Джамала Хашогги в 2018 году.

Что было раньше: 22 января издание The Guardian сообщило, что телефон американского миллиардера, основателя интернет-магазина Amazon Джеффри Безоса взломал принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман. Это случилось еще в 2018 году.

Источники издания рассказали, что с номера наследного принца на мобильник Безоса через приложение WhatsApp пришло зараженное видеосообщение.

Предполагается, что этот инцидент связан с публикацией девять месяцев спустя в американском таблоиде National Enquirer интимных подробностей о личной жизни Безоса, включая электронную переписку.

Саудовская Аравия эти обвинения отрицает.

Напомним: