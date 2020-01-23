WADA временно забрала лицензию у московской антидопинговой лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно лишило лицензии московскую антидопинговую лабораторию.

Источник: пресс-служба WADA

Детали: На время этого решения лаборатории запрещено выполнять любую работу, связанную с анализом крови для биологического паспорта спортсмена.

Этому предшествовало: Всемирное антидопинговое агентство (WADA) одобрило рекомендацию своего Комитета по соблюдению законодательства о запрете России участвовать в крупных международных соревнованиях на четыре года.

Рекомендация Комитета по рассмотрению вопроса о запрете России была основана на выводе о том, что Москва сфальсифицировала данные о допинге из лаборатории Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которая была передана следователям WADA в январе.

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