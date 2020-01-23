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WADA временно забрала лицензию у московской антидопинговой лаборатории

Четверг, 23 января 2020, 02:03
WADA временно забрала лицензию у московской антидопинговой лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно лишило лицензии московскую антидопинговую лабораторию.

Источник: пресс-служба WADA

Детали: На время этого решения лаборатории запрещено выполнять любую работу, связанную с анализом крови для биологического паспорта спортсмена.

Этому предшествовало: Всемирное антидопинговое агентство (WADA) одобрило рекомендацию своего Комитета по соблюдению законодательства о запрете России участвовать в крупных международных соревнованиях на четыре года.

Рекомендация Комитета по рассмотрению вопроса о запрете России была основана на выводе о том, что Москва сфальсифицировала данные о допинге из лаборатории Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которая была передана следователям WADA в январе.

Предыстория:

  • 9 ноября 2015 года деятельность РУСАДА оказалась в центре громкого допингового скандала.
  • 18 ноября 2015 года на основании выводов отчёта независимой комиссии WADA признала деятельность РУСАДА не соответствующей антидопинговому кодексу WADA.
  • 20 сентября 2018 года исполком WADA восстановил РУСАДА в правах. Полное раскрытие данных из московской лаборатории было ключевым условием этого.
  • В июле 2019 года Всемирное антидопинговое агентство подозревало 298 российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил.
  • 25 ноября Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства предложил отстранить Россию от международных турниров на 4 года.

Украинская правда
Темы: спортРосcия
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