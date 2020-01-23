WADA временно забрала лицензию у московской антидопинговой лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно лишило лицензии московскую антидопинговую лабораторию.
Источник: пресс-служба WADA
Детали: На время этого решения лаборатории запрещено выполнять любую работу, связанную с анализом крови для биологического паспорта спортсмена.
Этому предшествовало: Всемирное антидопинговое агентство (WADA) одобрило рекомендацию своего Комитета по соблюдению законодательства о запрете России участвовать в крупных международных соревнованиях на четыре года.
Рекомендация Комитета по рассмотрению вопроса о запрете России была основана на выводе о том, что Москва сфальсифицировала данные о допинге из лаборатории Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которая была передана следователям WADA в январе.
Предыстория:
- 9 ноября 2015 года деятельность РУСАДА оказалась в центре громкого допингового скандала.
- 18 ноября 2015 года на основании выводов отчёта независимой комиссии WADA признала деятельность РУСАДА не соответствующей антидопинговому кодексу WADA.
- 20 сентября 2018 года исполком WADA восстановил РУСАДА в правах. Полное раскрытие данных из московской лаборатории было ключевым условием этого.
- В июле 2019 года Всемирное антидопинговое агентство подозревало 298 российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил.
- 25 ноября Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства предложил отстранить Россию от международных турниров на 4 года.