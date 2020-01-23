Арахамия рассказал о неформальных группах в «Слуге народа» и их угрозе

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Четверг, 23 января 2020, 09:48

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что во фракции действует четыре неформальные группы, но их влияние незначительно.

Источник: интервью Арахамии "Украинской правде"

Прямая речь: Четыре (неформальные группы есть в "Слуге народа", – ред). Мы сначала нервно реагировали на любые проявления "групп". Потом мы поняли, что полностью убить "группы" почти невозможно.

Всегда могут появиться новые "группы", поэтому нужно наработать технологию работы с малыми группами. Здесь ключевое слово – малыми".

Детали: По словам Арахамии, сейчас неформальные группы в "Слуге народа" насчитывают по "10-12 человек, до 15 максимум". Такие группы не несут угрозы, а вот большие уже могут расшатывать фракцию, поэтому, если такие возникнут, то с ними будут "активно бороться". Как это было с большой группой Павлюка, влияние которой снизили.

Вместе с тем говорить, чьи это группы, Арахамия отказался, потому что "кто-то еще начнет гордиться, что у него есть группа".

Председатель фракции СН также добавил, что сейчас партия даже наработала методологию работы с неформальными группами.

Ее суть заключается в том, что надо как можно больше и лучше понимать интересы групп, чтобы иметь возможность давить на "болевые точки".

Он рассказал, что сейчас диагностировать на раннем этапе появление неформальных групп помогает "Большой брат" – система, которая анализирует нормальное и аномальное голосование нардепов.

Арахамия также высказал мнение, что вероятность того, что этот парламент не досидит до конца каденции уменьшилась до 40% (несколько месяцев назад он заявлял о вероятности в 75%, – ред.) за счет того, что депутаты учатся.

Предыстория:

Украинская правда
Темы: Арахамия Слуга народа Верховная Рада


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