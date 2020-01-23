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Гончарук: Украина к 2023 году планирует воплотить стратегические проекты по интеграции в ЕС

Четверг, 23 января 2020, 09:06

Украина будет продолжать работу над воплощением стратегических евроинтеграционных проектов.

Об этом на "украинском завтраке" Всемирного экономического форума в Давосе заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Мы сохраняем курс на евроинтеграцию. Мы будем максимально стремиться синхронизировать наши правила, наши регуляции с нашими европейскими коллегами. Конечно, у нас есть и стратегические проекты. Так, например, до 2023 года мы планируем, как это все предполагалось, объединить нашу энергетическую систему с европейской, стать частью единого цифрового рынка, договориться о правилах роуминга и так далее", - сказал премьер.

Он добавил, что в повестке дня правительства есть "еще много вещей".

Напомним, накануне глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Украина должна временно отказаться от политики гармонизации собственного законодательства с правом ЕС.

После этого вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что несмотря на заявления Арахамии, Украина не откажется от евроинтеграции.

Вскоре сам Арахамия заверил, что поддерживает гармонизацию украинского законодательства с европейским.

Арахамия сказал, что сейчас, в соответствии с Соглашением об ассоциации, начался плановый пересмотр отдельных положений. Поэтому, по его мнению, Украине следует воспользоваться этой возможностью для продвижения выгодных для себя изменений.

Темы: евроинтеграцияЕСГончарукКабинет министров
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