Дубилет назвал три причины, из-за которых сократилось население

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Четверг, 23 января 2020, 13:00

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявляет, что главными причинами сокращения населения Украины является миграция и негативное соотношение между рождаемостью и смертностью.

Источник: комментарий Дубилета журналистам в четверг в Киеве, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Есть три больших блока: первый – оккупированные территории, второй – негативный тренд по миграции, у нас эмигрируют больше чем приезжают назад, и третье, к сожалению, это демографический тренд, у нас смертей больше чем рождаемости. Три больших блока, которые приводят к сокращению населения".

Детали: По словам министра Кабмина, больше всего на сокращение населения влияют миграция и негативное соотношение между рождаемостью и смертностью.



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