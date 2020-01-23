Импичмент Трампа: Джулиани обвинил своего бывшего соратника Парнаса во лжи

Персональный юрист президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что его бывший соратник Лев Парнас постоянно врет и является ненадежным источником.

Источник: CNN

Прямая речь Джулиани: "Я не собираюсь много говорить о Льве Парнасе, потому что ведется расследование. Скажу только, его очень часто обвиняют во лжи и он действительно ненадежный источник...Возможно, у него очень плохой юридический советник. То же самое сделал Майкл Коэн. Коэн солгал 10 раз и получил три года тюрьмы".

Детали: Парнас обвинил чиновников администрации Трампа в том, что они знали и принимали участие в давлении на Украину, чтобы получить компромат на оппонента Трампа на выборах 2020 года - Джо Байдена.

Напомним:

Парнас рассказал, что в мае 2019 года передал новому президенту Украины ультиматум о том, что ни один высокопоставленный американский чиновник не прибудет на его инаугурацию и вся американская помощь будет прекращена, если не будет объявлено о расследовании дела Джо Байдена.

Постоянный комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал переписку Парнаса с рядом людей из окружения украинского президента Владимира Зеленского.

Экс-адвокат Трампа Майкл Коэн признал, что дал ложные показания в связи с федеральным расследованием относительно вмешательства России в президентские выборы в США 2016 года.

Коэн согласился сотрудничать со следствием и признал себя виновным по восьми уголовным обвинениям в уклонении от уплаты налогов, банкротстве и нарушениях в финансировании кампании.

За нарушение избирательного законодательства и ложь Конгрессу Коэн осужден к трем годам тюрьмы.

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