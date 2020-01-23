ОБСЕ обеспокоена законопроектом Минкульта о дезинформации

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Гарлем Дезир выразил обеспокоенность из-за предложенного Минкультом законопроекта по урегулированию деятельности медиа в Украине.

Источник: ОБСЕ

Прямая речь Гарлема Дезира: "Необходимость борьбы с дезинформацией мне ясна, особенно в контексте нынешнего конфликта в Украине и вокруг него. Однако не следует этого делать за счет свободы СМИ, влияния государства на медиа-контент и организации журналистской деятельности в стране.

Тем более что действующее украинское законодательство уже предусматривает механизмы противодействия общественно опасной информации...

Борьба с дезинформацией оправданна. Однако право на свободу выражения, закрепленное в Конституции Украины и ее обязательствах перед ОБСЕ, а также в ее международных обязательствах, следует полностью соблюдать".

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Что было ранее: Министерство культуры, молодежи и спорта обнародовало сравнительную таблицу к так называемому законопроекту "о дезинформации", предлагает его обсудить. В проекте, в частности, предлагают определение "дезинформации", "национального информационного пространства", разграничивают понятия "журналист" и "профессиональный журналист".

Появление законопроекта вызвала шквал критики и негодования как среди журналистов и экспертов украинского медиарынка, так и среди европейских коллег.

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