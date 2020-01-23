Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ОБСЕ обеспокоена законопроектом Минкульта о дезинформации

Четверг, 23 января 2020, 22:44
ОБСЕ обеспокоена законопроектом Минкульта о дезинформации

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Гарлем Дезир выразил обеспокоенность из-за предложенного Минкультом законопроекта по урегулированию деятельности медиа в Украине.

Источник: ОБСЕ

Прямая речь Гарлема Дезира: "Необходимость борьбы с дезинформацией мне ясна, особенно в контексте нынешнего конфликта в Украине и вокруг него. Однако не следует этого делать за счет свободы СМИ, влияния государства на медиа-контент и организации журналистской деятельности в стране.

Тем более что действующее украинское законодательство уже предусматривает механизмы противодействия общественно опасной информации...

Борьба с дезинформацией оправданна. Однако право на свободу выражения, закрепленное в Конституции Украины и ее обязательствах перед ОБСЕ, а также в ее международных обязательствах, следует полностью соблюдать".

Узнать больше: Тюрьма, миллионные штрафы и "знак качества". Как власть хочет контролировать СМИ

Что было ранее: Министерство культуры, молодежи и спорта обнародовало сравнительную таблицу к так называемому законопроекту "о дезинформации", предлагает его обсудить. В проекте, в частности, предлагают определение "дезинформации", "национального информационного пространства", разграничивают понятия "журналист" и "профессиональный журналист".

Появление законопроекта вызвала шквал критики и негодования как среди журналистов и экспертов украинского медиарынка, так и среди европейских коллег.

Предыстория:

  • 27 декабря народные депутаты от "Слуги народа" подали в Верховную Раду законопроект 2693 о деятельности медиа. Инициатором законопроекта стал, в частности, бывший гендиректор "1+1 Media" Александр Ткаченко. Позже был опубликован текст проекта Закона "О медиа".

Украинская правда
Темы: ОБСЕМинкультурыСМИ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Все новости...
ОБСЕ
Парламентская ассамблея ОБСЕ назвала РФ государством-спонсором терроризма
Кулеба приветствует отчет ОБСЕ о похищении Россией украинских детей: сильные доказательства
Россия отказалась платить взносы в Парламентскую ассамблею ОБСЕ
Последние новости
23:42
фото, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
Все новости...
Реклама: