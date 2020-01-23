Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что президент Украины Владимир Зеленский отменил визит на Всемирный форум памяти Холокоста, на котором присутствовал президент РФ Владимир Путин.

Источник: Дмитрий Песков в комментарии ТАСС

Детали: В ответ на вопрос, состоялась хотя бы короткая встреча лидеров двух стран в Иерусалиме, Песков ответил: "Нет, не было. Зеленский, к сожалению, отменил свой приезд на форум памяти жертв Холокоста".

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