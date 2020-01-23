У Путина не заметили Зеленского в Израиле
Четверг, 23 января 2020, 18:33
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что президент Украины Владимир Зеленский отменил визит на Всемирный форум памяти Холокоста, на котором присутствовал президент РФ Владимир Путин.
Источник: Дмитрий Песков в комментарии ТАСС
Детали: В ответ на вопрос, состоялась хотя бы короткая встреча лидеров двух стран в Иерусалиме, Песков ответил: "Нет, не было. Зеленский, к сожалению, отменил свой приезд на форум памяти жертв Холокоста".
Предыстория:
- Помощник президента России Юрий Ушаков 22 января заявил, что Зеленский просил о встрече с Путиным в Израиле – но с учетом графика визита длительные двусторонние встречи не возможны.
- Зеленский не исключал встречи с Путиным в Израиле для обсуждения обмена пленными.
- Утром 23 января он прилетел в Израиль. Основным пунктом визита было участие в пятом Всемирном форуме памяти Холокоста, посвященном 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц. Кроме того, планировались встречи с руководством Израиля и представителями израильских деловых кругов.
- Однако украинская делегация во главе с Зеленским передала свои места на Всемирном форуме памяти Холокоста тем, кто пережил эту трагедию и не может попасть на форум, но все остальные израильские мероприятия с участием президента Украины состоятся.
- Израильский мемориальный центр Яд Вашем озадачило заявление Зеленского.