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У Путина не заметили Зеленского в Израиле

Четверг, 23 января 2020, 18:33
Президент Украины Владимир Зеленский посетил Стену плача
Фото: ОП

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что президент Украины Владимир Зеленский отменил визит на Всемирный форум памяти Холокоста, на котором присутствовал президент РФ Владимир Путин.

Источник: Дмитрий Песков в комментарии ТАСС

Детали: В ответ на вопрос, состоялась хотя бы короткая встреча лидеров двух стран в Иерусалиме, Песков ответил: "Нет, не было. Зеленский, к сожалению, отменил свой приезд на форум памяти жертв Холокоста".

Предыстория:

  • Помощник президента России Юрий Ушаков 22 января заявил, что Зеленский просил о встрече с Путиным в Израиле – но с учетом графика визита длительные двусторонние встречи не возможны.
  • Зеленский не исключал встречи с Путиным в Израиле для обсуждения обмена пленными.
  • Утром 23 января он прилетел в Израиль. Основным пунктом визита было участие в пятом Всемирном форуме памяти Холокоста, посвященном 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц. Кроме того, планировались встречи с руководством Израиля и представителями израильских деловых кругов.
  • Однако украинская делегация во главе с Зеленским передала свои места на Всемирном форуме памяти Холокоста тем, кто пережил эту трагедию и не может попасть на форум, но все остальные израильские мероприятия с участием президента Украины состоятся.
  • Израильский мемориальный центр Яд Вашем озадачило заявление Зеленского.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПутинЗеленскийИзраиль
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