Встреча в Иерусалиме: У Путина сказали, что Зеленский не приехал на форум

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Четверг, 23 января 2020, 19:33

Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский отменил визит на Всемирный форум памяти Холокоста, на котором присутствовал президент РФ Владимир Путин.

Источник: Дмитрий Песков в комментарии ТАСС

Детали: В ответ на вопрос, состоялась хотя бы короткая встреча лидеров двух стран в Иерусалиме, Песков ответил: "Нет, не было. Зеленский, к сожалению, отменил свой приезд на форум памяти жертв Холокоста".

Что было раньше: Помощник президента России Юрий Ушаков 22 января заявил, что Зеленский просил о встрече с Путиным в Израиле – но с учетом графика визита длительные двусторонние встречи не возможны.

В то же время, в тот же день Зеленский сказал, что не исключает встречи с Путиным в Израиле, чтобы обсудить обмен пленными.

Предыстория:

  • 22 января Владимир Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария).
  • Утром 23 января он прилетел в Израиль. Основным пунктом визита было участие в пятом Всемирном форуме памяти Холокоста, посвященном 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц. Кроме того, планировались встречи с руководством Израиля и представителями израильских деловых кругов.
  • Однако прилетев в Израиль, Зеленский заявил, что украинская делегация во главе с ним передала свои места на Всемирном форуме памяти Холокоста тем, кто пережил эту трагедию и не может попасть на форум, но все остальные израильские мероприятия с участием президента Украины состоятся.
  • Израильский мемориальный центр Яд Вашем озадачило заявление Зеленского.



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