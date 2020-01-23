Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский отменил визит на Всемирный форум памяти Холокоста, на котором присутствовал президент РФ Владимир Путин.

Источник: Дмитрий Песков в комментарии ТАСС

Детали: В ответ на вопрос, состоялась хотя бы короткая встреча лидеров двух стран в Иерусалиме, Песков ответил: "Нет, не было. Зеленский, к сожалению, отменил свой приезд на форум памяти жертв Холокоста".

Что было раньше: Помощник президента России Юрий Ушаков 22 января заявил, что Зеленский просил о встрече с Путиным в Израиле – но с учетом графика визита длительные двусторонние встречи не возможны.

В то же время, в тот же день Зеленский сказал, что не исключает встречи с Путиным в Израиле, чтобы обсудить обмен пленными.

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