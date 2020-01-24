Зеленский с женой посетил в Иерусалиме "Яд Вашем"

Президент Владимир Зеленский вместе с женой Еленой посетили Мемориальный комплекс "Яд Вашем" в Иерусалиме.

Источник: Офис президента

Детали: Сообщается, что Владимир и Елена Зеленская осмотрели фотовыставку "Вспышки памяти" на территории комплекса. На выставке, в частности, представлены фотографии, посвященные нацистской пропаганде, фотодоказательства, сделанные евреями во время Холокоста. Отдельная экспозиция посвящена истории освобождения узников концлагеря Аушвиц.

офис президента

Также президентская чета возложила цветы к участкам монумента "Долина уничтоженных общин", посвященных памяти еврейских общин Украины и Польши, частично или полностью уничтоженных во время Холокоста.

Прямая речь Зеленского: "Это очень важная выставка для сохранения памяти о страшной трагедии Холокоста".

Что предшествовало: 24 января президент Владимир Зеленский встретился с президентом Израиля Реувенном Ривлином. Кроме двусторонних отношений между странами, президенты поговорили о Холокосте.

Предыстория:

Владимир Зеленский начал рабочий визит в Израиль утром 23 января.

Планировалось, что он примет участие в пятом Всемирном форуме памяти Холокоста, посвященном 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц.

Однако прилетев в Израиль, Зеленский заявил, что украинская делегация во главе с ним передала свои места на Всемирном форуме памяти Холокоста тем, кто пережил эту трагедию и не может попасть на форум, но все остальные израильские мероприятия с участием президента Украины состоятся.

Израильский мемориальный центр Яд Вашем заявил, что озадачен этим заявлением украинского президента.

Выступления Зеленского на форуме организаторы не предусмотрели, в то же время предоставили слово президенту России Владимиру Путину.

В свою очередь президент Польши Дуда отказался от приглашения Израиля, поскольку организаторы не предусмотрели его выступления, в отличие от представителей Израиля, России, Германии, Франции, Великобритании и США.

Читайте также: Зеленский рассказал о своих еврейских корнях и разговорах с Богом