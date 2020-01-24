Зеленский с женой посетил в Иерусалиме "Яд Вашем"

1522 просмотра
Пятница, 24 января 2020, 13:13

Президент Владимир Зеленский вместе с женой Еленой посетили Мемориальный комплекс "Яд Вашем" в Иерусалиме.

Источник: Офис президента

Детали: Сообщается, что Владимир и Елена Зеленская осмотрели фотовыставку "Вспышки памяти" на территории комплекса. На выставке, в частности, представлены фотографии, посвященные нацистской пропаганде, фотодоказательства, сделанные евреями во время Холокоста. Отдельная экспозиция посвящена истории освобождения узников концлагеря Аушвиц.

Также президентская чета возложила цветы к участкам монумента "Долина уничтоженных общин", посвященных памяти еврейских общин Украины и Польши, частично или полностью уничтоженных во время Холокоста.

Прямая речь Зеленского: "Это очень важная выставка для сохранения памяти о страшной трагедии Холокоста".

Дополнительно: Фотографий с места событий Офис президента пока не обнародовал.

Что предшествовало: 24 января президент Владимир Зеленский встретился с президентом Израиля Реувенном Ривлином. Кроме двусторонних отношений между странами, президенты поговорили о Холокосте.

Предыстория:

  • Владимир Зеленский начал рабочий визит в Израиль утром 23 января.
  • Планировалось, что он примет участие в пятом Всемирном форуме памяти Холокоста, посвященном 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц.
  • Однако прилетев в Израиль, Зеленский заявил, что украинская делегация во главе с ним передала свои места на Всемирном форуме памяти Холокоста тем, кто пережил эту трагедию и не может попасть на форум, но все остальные израильские мероприятия с участием президента Украины состоятся.
  • Израильский мемориальный центр Яд Вашем заявил, что озадачен этим заявлением украинского президента.
  • Выступления Зеленского на форуме организаторы не предусмотрели, в то же время предоставили слово президенту России Владимиру Путину.
  • В свою очередь президент Польши Дуда отказался от приглашения Израиля, поскольку организаторы не предусмотрели его выступления, в отличие от представителей Израиля, России, Германии, Франции, Великобритании и США.

Читайте также: Зеленский рассказал о своих еврейских корнях и разговорах с Богом

Украинская правда
Темы: Зеленский Израиль


powered by lun.ua
Материалы по теме
Кремль: Путин и Зеленский могут договориться о встрече в любой момент 24 января 2020, 12:45
Зеленский надеется на товарооборот с Израилем $2 млрд 24 января 2020, 10:51
Зеленский рассказал премьеру Израиля три истории: одну – семейную 24 января 2020, 10:31
Все новости
Главные новости
Китай закрыл 13 городов из-за вируса-убийцы
Порошенко и половина его фракции пришли в ГБР
Послу в Румынии пришлось оправдываться из-за ошибки в переводе Зеленского
ОБСЕ обеспокоена законопроектом Минкульта о дезинформации
Все новости
Объясняем

Как отследить и получить лекарства, купленные за госсредства

Фото

11 фото о том, как гендерные стереотипы доходят до абсурда

исследование

Глютен не вреден людям, которые к нему не чувствительны

Поиск по сайту
Архив
Весь архів