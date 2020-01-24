Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский с женой посетил в Иерусалиме "Яд Вашем"

Пятница, 24 января 2020, 12:13
Зеленский с женой посетил в Иерусалиме Яд Вашем

Президент Владимир Зеленский вместе с женой Еленой посетили Мемориальный комплекс "Яд Вашем" в Иерусалиме.

Источник: Офис президента

Детали: Сообщается, что Владимир и Елена Зеленская осмотрели фотовыставку "Вспышки памяти" на территории комплекса. На выставке, в частности, представлены фотографии, посвященные нацистской пропаганде, фотодоказательства, сделанные евреями во время Холокоста. Отдельная экспозиция посвящена истории освобождения узников концлагеря Аушвиц.

 
офис президента

Также президентская чета возложила цветы к участкам монумента "Долина уничтоженных общин", посвященных памяти еврейских общин Украины и Польши, частично или полностью уничтоженных во время Холокоста.

Прямая речь Зеленского: "Это очень важная выставка для сохранения памяти о страшной трагедии Холокоста".

Что предшествовало: 24 января президент Владимир Зеленский встретился с президентом Израиля Реувенном Ривлином. Кроме двусторонних отношений между странами, президенты поговорили о Холокосте.

Предыстория:

  • Владимир Зеленский начал рабочий визит в Израиль утром 23 января.
  • Планировалось, что он примет участие в пятом Всемирном форуме памяти Холокоста, посвященном 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц.
  • Однако прилетев в Израиль, Зеленский заявил, что украинская делегация во главе с ним передала свои места на Всемирном форуме памяти Холокоста тем, кто пережил эту трагедию и не может попасть на форум, но все остальные израильские мероприятия с участием президента Украины состоятся.
  • Израильский мемориальный центр Яд Вашем заявил, что озадачен этим заявлением украинского президента.
  • Выступления Зеленского на форуме организаторы не предусмотрели, в то же время предоставили слово президенту России Владимиру Путину.
  • В свою очередь президент Польши Дуда отказался от приглашения Израиля, поскольку организаторы не предусмотрели его выступления, в отличие от представителей Израиля, России, Германии, Франции, Великобритании и США.

Читайте также: Зеленский рассказал о своих еврейских корнях и разговорах с Богом

Украинская правда
Темы: ЗеленскийИзраиль
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Все новости...
Зеленский
Украина будет в НАТО – Зеленский
СМИ узнали, зачем Зеленский написал гневное сообщение на пути к саммиту НАТО
Зеленский верит в победу через год
Последние новости
23:42
фото, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
Все новости...
Реклама: