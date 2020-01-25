Иранец, сбивший украинский самолет, находится в тюрьме - глава МИД Ирана

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Суббота, 25 января 2020, 12:59

Иранский военный, виновный в сбивании самолета "Международных авиалиний Украины" под Тегераном, находится в тюрьме.

Об этом заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью Der Spiegel, сообщает "Европейская правда".

"Почти 32 года назад США сбили иранский пассажирский самолет. На сегодняшний день они так и не принесли официальных извинений. Американский офицер, ответственный за его уничтожение, даже получил медаль. Тем временем иранец, который сбил украинский самолет, сейчас находится в тюрьме" - сказал Зариф.

Он отрицает, что иранское правительство в течение трех дней скрывало информацию о сбитии самолета, и добавил, что лично узнал об этом во второй половине дня 10 января.

"Именно в этот момент высшее военное руководство пришло к окончательному выводу, что это было сделано кем-то ошибочно. Как только об этом стало известно лидеру Корпуса стражей исламской революции, он потребовал, чтобы общественность была проинформирована. Это произошло в субботу утром. Это были очень болезненные недели" - отметил Зариф.

Ранее в Иране сообщали о задержании нескольких человек в связи с катастрофой украинского лайнера. 

Темы: катастрофа МАУ в Иране МИД


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