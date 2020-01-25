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Иранец, сбивший украинский самолет, находится в тюрьме - глава МИД Ирана

Суббота, 25 января 2020, 11:59
Иранец, сбивший украинский самолет, находится в тюрьме - глава МИД Ирана

Иранский военный, виновный в сбивании самолета "Международных авиалиний Украины" под Тегераном, находится в тюрьме.

Об этом заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью Der Spiegel, сообщает "Европейская правда".

"Почти 32 года назад США сбили иранский пассажирский самолет. На сегодняшний день они так и не принесли официальных извинений. Американский офицер, ответственный за его уничтожение, даже получил медаль. Тем временем иранец, который сбил украинский самолет, сейчас находится в тюрьме" - сказал Зариф.

Он отрицает, что иранское правительство в течение трех дней скрывало информацию о сбитии самолета, и добавил, что лично узнал об этом во второй половине дня 10 января.

"Именно в этот момент высшее военное руководство пришло к окончательному выводу, что это было сделано кем-то ошибочно. Как только об этом стало известно лидеру Корпуса стражей исламской революции, он потребовал, чтобы общественность была проинформирована. Это произошло в субботу утром. Это были очень болезненные недели", - отметил Зариф.

Ранее в Иране сообщали о задержании нескольких человек в связи с катастрофой украинского лайнера. 

Предыстория: 

  • 8 января в Иране разбился самолет рейса PS 752 "Тегеран - Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), в результате катастрофы погибли 176 человек. На борту были граждане 7 стран: Ирана; Канады; Швеции; Афганистана; Германии, Великобритании и Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа).
  • 11 января Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ, ответственность за это взял на себя Корпус стражей исламской революции – военная ветвь исполнительной власти Ирана.
  • Иран решил отправить бортовые самописцы во Францию, но 15 января Украина попросила передать их украинским правоохранителям. 
  • В Иране заявили, что бортовые самописцы настолько повреждены, что их можно открыть только в определенных лабораторных условиях. Украина предложила для этого свою лабораторию в НТУУ "КПИ" им. Сикорского.
  • Офис генпрокурора Украины уже трижды просил компетентные органы Ирана предоставить украинской стороне бортовые самописцы сбитого самолета.
  • 18 января глава отдела расследования инцидентов Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар заявил, что "черные ящики" с авиалайнера МАУ будут отправлены в Украину.
  • 20 января Иран обнародовал отчет о расследовании катастрофы самолета МАУ. 

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Темы: катастрофа МАУ в ИранеМИД
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