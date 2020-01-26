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Коронавирус заразен уже в инкубационный период - глава Минздрава Китая

Воскресенье, 26 января 2020, 22:03
Коронавирус заразен уже в инкубационный период - глава Минздрава Китая

Китайские чиновники заявляют, что новый коронавирус заразен в инкубационном период, то есть до появления первых симптомов.

Источник: Министр здравоохранения Китая Ма Сяовэй в комментарии журналистам, пишет ВВС

Детали: Ма Сяовэй сообщил, что способность вируса распространяться, как представляется, усиливается.

Как считают чиновники, у людей инкубационный период нового вируса колеблется от одного до 14 дней.

Отмечается, что вирусы Сарс и Эбола, распространенные ранее, становятся заразными только после появления симптомов, поэтому их вспышки относительно легко остановить, изолировав больных.

При этом самым известным примером вируса, который распространяется до появления первых симптомов, является грипп.

Вместе с тем, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил в Twitter, что направляется в Китай в связи с распространением коронавируса 2019-nCov.

"Я нахожусь на пути в Китай, чтобы провести встречи с правительством и экспертами в области здравоохранения, участвующих в реагировании на вспышку коронавируса", - написал Гебрейесус.

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Предыстория:

  • В декабре в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • С 27 января Китай приостановит отправку групп туристов за рубеж в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса.
  • Кроме Китая, вирус уже распространился в США, Таиланд, Южную Корею, Японию, Австралию, Францию и Канаду.
  • По состоянию на 25 января, коронавирусом во всем мире заразились более двух тысяч человек, подавляющее большинство из них - в Китае, скончались от вируса 56 человек.
  • В Украине не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом

Украинская правда

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Темы: коронавирусздоровьеКитай
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