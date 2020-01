Коронавирус заразен уже в инкубационный период - глава Минздрава Китая

Китайские чиновники заявляют, что новый коронавирус заразен в инкубационном период, то есть до появления первых симптомов.

Источник: Министр здравоохранения Китая Ма Сяовэй в комментарии журналистам, пишет ВВС

Детали: Ма Сяовэй сообщил, что способность вируса распространяться, как представляется, усиливается.

Как считают чиновники, у людей инкубационный период нового вируса колеблется от одного до 14 дней.

Отмечается, что вирусы Сарс и Эбола, распространенные ранее, становятся заразными только после появления симптомов, поэтому их вспышки относительно легко остановить, изолировав больных.

При этом самым известным примером вируса, который распространяется до появления первых симптомов, является грипп.

Вместе с тем, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил в Twitter, что направляется в Китай в связи с распространением коронавируса 2019-nCov.

I am on my way to Beijing, 🇨🇳 to meet with the Government & health experts supporting the #coronavirus response. My @WHO colleagues & I would like to understand the latest developments & strengthen our partnership with 🇨🇳 in providing further protection against the outbreak.