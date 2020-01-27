Ни одного случая китайского коронавируса в Украине по состоянию на 27 января не зафиксировано.

Источник: Центр общественного здоровья Украины

Детали: Киевский лабораторный центр МЗ Украины в понедельник сообщил, что в 2020 году в Украине был зафиксирован один случай заболевания коронавируса. Позже там уточнили, что это заболевание не связано с вспышкой нового коронавируса в Китае.

Дословно: "Диагностированный коронавирус не относится к виду 2019-nCoV. Поэтому, пока ни одного случая нового коронавируса в Украине не зафиксировано.

В случае регистрации случае 2019-nCoV, средства массовой информации и общество будут проинформированы Министерством здравоохранения и Центром общественного здоровья Украины".

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