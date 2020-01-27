В Украине не зафиксировано ни одного случая китайского коронавируса

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Понедельник, 27 января 2020, 16:44

Ни одного случая китайского коронавируса в Украине по состоянию на 27 января не зафиксировано.

Источник: Центр общественного здоровья Украины

Детали: Киевский лабораторный центр МЗ Украины в понедельник сообщил, что в 2020 году в Украине был зафиксирован один случай заболевания коронавируса. Позже там уточнили, что это заболевание не связано с вспышкой нового коронавируса в Китае.

Дословно: "Диагностированный коронавирус не относится к виду 2019-nCoV. Поэтому, пока ни одного случая нового коронавируса в Украине не зафиксировано.

В случае регистрации случае 2019-nCoV, средства массовой информации и общество будут проинформированы Министерством здравоохранения и Центром общественного здоровья Украины".

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Предыстория:

  • В декабре в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • С 27 января Китай приостановит отправку групп туристов за рубеж в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса.
  • Кроме Китая, вирус уже распространился в США, Таиланд, Южную Корею, Японию, Австралию, Францию и Канаду.
  • По состоянию на 27 января, коронавирусом во всем мире заразились почти 3 тысячи человек, подавляющее большинство из них - в Китае, скончались от вируса 80 человек.
  • В Украине не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.
  • Китайские чиновники заявляют, что новый коронавирус заразен в инкубационном период, то есть до появления первых симптомов.

Украинская правда
Темы: коронавирус Китай вирус Украина


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