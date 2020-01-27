В Украине не зафиксировано ни одного случая китайского коронавируса
Ни одного случая китайского коронавируса в Украине по состоянию на 27 января не зафиксировано.
Источник: Центр общественного здоровья Украины
Детали: Киевский лабораторный центр МЗ Украины в понедельник сообщил, что в 2020 году в Украине был зафиксирован один случай заболевания коронавируса. Позже там уточнили, что это заболевание не связано с вспышкой нового коронавируса в Китае.
Дословно: "Диагностированный коронавирус не относится к виду 2019-nCoV. Поэтому, пока ни одного случая нового коронавируса в Украине не зафиксировано.
В случае регистрации случае 2019-nCoV, средства массовой информации и общество будут проинформированы Министерством здравоохранения и Центром общественного здоровья Украины".
Читайте также: Что нужно знать о новом коронавирусе: распространение, симптомы, опасность, лечение
Предыстория:
- В декабре в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
- С 27 января Китай приостановит отправку групп туристов за рубеж в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса.
- Кроме Китая, вирус уже распространился в США, Таиланд, Южную Корею, Японию, Австралию, Францию и Канаду.
- По состоянию на 27 января, коронавирусом во всем мире заразились почти 3 тысячи человек, подавляющее большинство из них - в Китае, скончались от вируса 80 человек.
- В Украине не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.
- Китайские чиновники заявляют, что новый коронавирус заразен в инкубационном период, то есть до появления первых симптомов.