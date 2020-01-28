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Зеленский дал звание Героя Украины двум погибшим в пожаре в Одесском колледже

Вторник, 28 января 2020, 13:33
Зеленский дал звание Героя Украины двум погибшим в пожаре в Одесском колледже

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Герой Украины преподавателю Одесского колледжа экономики, а также командиру отряда ГСЧС, погибшим в пожаре в здании учебного заведения.

Источник: Указ президента № 20/2020

Детали: Звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" (посмертно) присвоено преподавателю высшей математики и информационных дисциплин сгоревшего колледжа Бортюк Анне Леонидовне.

Так же звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" (посмертно) президент присвоил Шатохину Сергею Николаевичу - командиру отделения государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области, прапорщику службы гражданской защиты.

В указе сказано, что погибшие удостоены наград "за героизм и самопожертвование, проявленные при спасении людей во время пожара".

Предыстория:

  • Пожар в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел 4 декабря.
  • Полиция рассматривала три версии пожара: возгорание из-за неисправности электропроводки, умышленный поджог и неосторожное обращение с огнем.
  • Жертвами пожара стали 16 человек. Из них двое скончались в больнице, еще четырнадцать были найдены на месте трагедии.
  • Согласно заключению правительственной комиссии, пожар произошел из-за возгорания бытового электрического оборудования на третьем этаже здания. 

Темы: наградыЗеленскийОдессапожар
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