Зеленский дал звание Героя Украины двум погибшим в пожаре в Одесском колледже
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Герой Украины преподавателю Одесского колледжа экономики, а также командиру отряда ГСЧС, погибшим в пожаре в здании учебного заведения.
Источник: Указ президента № 20/2020
Детали: Звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" (посмертно) присвоено преподавателю высшей математики и информационных дисциплин сгоревшего колледжа Бортюк Анне Леонидовне.
Так же звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" (посмертно) президент присвоил Шатохину Сергею Николаевичу - командиру отделения государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области, прапорщику службы гражданской защиты.
В указе сказано, что погибшие удостоены наград "за героизм и самопожертвование, проявленные при спасении людей во время пожара".
Предыстория:
- Пожар в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел 4 декабря.
- Полиция рассматривала три версии пожара: возгорание из-за неисправности электропроводки, умышленный поджог и неосторожное обращение с огнем.
- Жертвами пожара стали 16 человек. Из них двое скончались в больнице, еще четырнадцать были найдены на месте трагедии.
- Согласно заключению правительственной комиссии, пожар произошел из-за возгорания бытового электрического оборудования на третьем этаже здания.