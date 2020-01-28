Зеленский дал звание Героя Украины двум погибшим в пожаре в Одесском колледже

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Герой Украины преподавателю Одесского колледжа экономики, а также командиру отряда ГСЧС, погибшим в пожаре в здании учебного заведения.

Источник: Указ президента № 20/2020

Детали: Звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" (посмертно) присвоено преподавателю высшей математики и информационных дисциплин сгоревшего колледжа Бортюк Анне Леонидовне.

Так же звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" (посмертно) президент присвоил Шатохину Сергею Николаевичу - командиру отделения государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области, прапорщику службы гражданской защиты.

В указе сказано, что погибшие удостоены наград "за героизм и самопожертвование, проявленные при спасении людей во время пожара".

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