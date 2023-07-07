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Совет ЕС и Европарламент согласовали проект расширения производства боеприпасов

"Европейская правда"Пятница, 7 июля 2023, 08:51

Совет Европейского союза согласовал с Европарламентом проект регламента "Акта в поддержку производства боеприпасов" (ASAP), который предусматривает производство до миллиона боеприпасов в год.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение пресс-службы Совета ЕС.

Это решение позволит срочно выделить 500 миллионов евро из бюджета ЕС для наращивания производства боеприпасов и ракет.

В то же время будет реализован план по обеспечению долгосрочного увеличения производства боеприпасов в Европе для Украины и стран-членов ЕС.

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"Благодаря сегодняшнему рекордно быстрому соглашению по ASAP ЕС укрепит и ускорит собственное производство боеприпасов и ракет в Европе. Это еще одно доказательство непоколебимой приверженности ЕС поддержке Украины, укреплению оборонной технологической и промышленной базы ЕС и, наконец, обеспечению долгосрочной безопасности и защиты граждан ЕС", – сказала министр обороны Испании Маргарита Роблес – страны, которая сейчас председательствует в Совете ЕС.

Теперь соглашение должно быть одобрено Советом ЕС и Европарламентом. Ожидается, что его подписание и вступление в силу состоится до конца июля.

Напомним, "Акт в поддержку производства боеприпасов" является составляющей плана ЕС по обеспечению Украины миллионом артиллерийских боеприпасов в течение 12 месяцев, предложенным в марте 2022 года.

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Регламент ASAP направлен на усиление реагирования и способности оборонной промышленности ЕС обеспечивать своевременные поставки боеприпасов и ракет в Европу.

Речь идет, среди прочего, о механизме для выявления, мониторинга и лучшего предвидения наличия проблем в цепях поставок, финансовой поддержке укрепления промышленных производственных мощностей ЕС, а также введении временной нормативной базы для преодоления кризиса с поставками боеприпасов.

Темы: ЕСЕвропарламенторужие
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