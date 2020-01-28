Водитель нахамил пассажирам автобуса за просьбу выключить российское кино
Водитель автобуса, который ехал из Луцка в Киев, отказался выключить российский сериал по просьбе двух пассажирок рейса и начал толкать девушку, которая это снимала на телефон. В знак протеста девушки вышли из автобуса.
Источник: пост члена украинского волонтерского медбатальйона "Госпитальеры" Ирины Черногуз и пост компании-перевозчика Winew и Bus Trans в Facebook, Hromadske
Прямая речь: "Только что мы с Настей Конфедерат были вынуждены остановить автобус фирмы @Busfor.ua, ООО"Раб Т.Б'/bustrans", которым ехали из Луцка в Киев, на трассе из-за отказа водителя выключить российский сериал.
Когда я подошла и вежливо попросила выключить российский сериал, аргументируя это тем, что я недавно вернулась из зоны боевых действий, а с февраля еду туда снова, и мне противно всю ночь слушать телепродукт оккупантов, водитель это сделать отказался.
Мы начали настаивать дальше, Настя включила камеру на телефоне, после чего водитель начал выбивать телефон у нее из рук".
Детали: Инцидент произошел вечером 27 января. Девушки-волонтеры возвращались с похорон волынского бойца Николая Сорочука, который был парнем Чорногуз.
На видео слышно, как водитель говорит, что "никакие условия никто нам ставить не будет" и требует, чтобы девушки спросили мнение о сериале у других пассажиров.
На вопрос девушек одна из пассажирок заявила, что ей все равно, на каком языке фильм и на войну она никого не посылала.
Также Черногуз рассказала, что еще перед поездкой, которая была по билетам на 19:00, этот же водитель угрожал им, что поедет без них, если они не приедут на 18:30. Но несмотря на это сам приехал только в 19:06.
Она призвала перевозчика объяснить, почему на рейсах работают водители, "которые позволяют себе так унижать клиентов и не уважать их права", а также вернуть деньги за билеты.
Черногуз напомнила, что ее право "не слушать русскоязычный продукт оккупанта в публичном пространстве" защищает закон "О функционировании украинского языка как государственного".
На сообщение девушки отреагировала компания-перевозчик Winew и Bus Trans.
Дословно: "Мы только узнали о ситуации, которая возникла в автобусе, и мягко говоря шокированы поступком водителей.
Во-первых, администрация выдает на каждый автобус флешки с украинскими фильмами, поэтому нам сейчас непонятно как русскоязычный фильм появился на экране автобуса.
Во-вторых, что больше всего поразило нас, – это реакция водителей, которые отказались выключить его по просьбе девушки".
Детали: Компания извинилась за "недопустимое поведение работников фирмы" и добавила, что "подобные ситуации позорны и не должны повторяться в будущем".
Девушки приехали в Киев автостопом.
В столице несколько десятков человек пришли на остановку, куда должен был прибыть перевозчик, чтобы встретить водителя. Но автобус туда не доехал, а, вероятно, остановился для высадки пассажиров в другом месте.
Перевозчик в комментарии hromadske заверил, что водителя уволят, как только он вернется из рейса, а пассажирам компенсируют стоимость билетов.
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Предыстория:
- 25 апреля 2019 года народные депутаты приняли закон № 5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
- 16 июля 2019 года закон вступил в силу.
- Он закрепляет, что единственным государственным (официальным) языком в Украине является украинский – и он обязателен для органов государственной власти и общественных сфер на всей территории государства.
- Публичное унижение или пренебрежение украинского языка будет основанием для привлечения к юридической ответственности.