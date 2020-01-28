Водитель нахамил пассажирам автобуса за просьбу выключить российское кино

Водитель автобуса, который ехал из Луцка в Киев, отказался выключить российский сериал по просьбе двух пассажирок рейса и начал толкать девушку, которая это снимала на телефон. В знак протеста девушки вышли из автобуса.

Источник: пост члена украинского волонтерского медбатальйона "Госпитальеры" Ирины Черногуз и пост компании-перевозчика Winew и Bus Trans в Facebook, Hromadske

Прямая речь: "Только что мы с Настей Конфедерат были вынуждены остановить автобус фирмы @Busfor.ua, ООО"Раб Т.Б'/bustrans", которым ехали из Луцка в Киев, на трассе из-за отказа водителя выключить российский сериал.

Когда я подошла и вежливо попросила выключить российский сериал, аргументируя это тем, что я недавно вернулась из зоны боевых действий, а с февраля еду туда снова, и мне противно всю ночь слушать телепродукт оккупантов, водитель это сделать отказался.

Мы начали настаивать дальше, Настя включила камеру на телефоне, после чего водитель начал выбивать телефон у нее из рук".

Детали: Инцидент произошел вечером 27 января. Девушки-волонтеры возвращались с похорон волынского бойца Николая Сорочука, который был парнем Чорногуз.

На видео слышно, как водитель говорит, что "никакие условия никто нам ставить не будет" и требует, чтобы девушки спросили мнение о сериале у других пассажиров.

На вопрос девушек одна из пассажирок заявила, что ей все равно, на каком языке фильм и на войну она никого не посылала.

Также Черногуз рассказала, что еще перед поездкой, которая была по билетам на 19:00, этот же водитель угрожал им, что поедет без них, если они не приедут на 18:30. Но несмотря на это сам приехал только в 19:06.

Она призвала перевозчика объяснить, почему на рейсах работают водители, "которые позволяют себе так унижать клиентов и не уважать их права", а также вернуть деньги за билеты.

Черногуз напомнила, что ее право "не слушать русскоязычный продукт оккупанта в публичном пространстве" защищает закон "О функционировании украинского языка как государственного".

На сообщение девушки отреагировала компания-перевозчик Winew и Bus Trans.

Дословно: "Мы только узнали о ситуации, которая возникла в автобусе, и мягко говоря шокированы поступком водителей.

Во-первых, администрация выдает на каждый автобус флешки с украинскими фильмами, поэтому нам сейчас непонятно как русскоязычный фильм появился на экране автобуса.

Во-вторых, что больше всего поразило нас, – это реакция водителей, которые отказались выключить его по просьбе девушки".

Детали: Компания извинилась за "недопустимое поведение работников фирмы" и добавила, что "подобные ситуации позорны и не должны повторяться в будущем".

Девушки приехали в Киев автостопом.

В столице несколько десятков человек пришли на остановку, куда должен был прибыть перевозчик, чтобы встретить водителя. Но автобус туда не доехал, а, вероятно, остановился для высадки пассажиров в другом месте.

Перевозчик в комментарии hromadske заверил, что водителя уволят, как только он вернется из рейса, а пассажирам компенсируют стоимость билетов.

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