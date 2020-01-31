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Миссия ООН – Бородянскому: Бороться с фейками надо не за счет ограничения медиа

Пятница, 31 января 2020, 13:41
Миссия ООН – Бородянскому: Бороться с фейками надо не за счет ограничения медиа

Мониторинговая миссия ООН по правам человека заявляет, что введение уголовной ответственности за распространение дезинформации может привести к преследованию журналистов, и призывает украинские власти не делать этого.

Источник: Facebook-страница миссии

Дословно: "Призываем украинские власти воздержаться от установления ненужных ограничений для работы медиа.

Мы разделяем тревогу медиа и гражданского общества касательно того, что нынешний проект закона о дезинформации не соответствует международным стандартам прав человека, может подрывать свободу СМИ и привести к самоцензуре.

Попытка ввести уголовную ответственность за распространение дезинформации может обернуться преследованием журналистов просто за то, что они выполняют свою работу.

Кроме того, государство должно воздержаться от создания органов, ответственных за мониторинг и фильтрование контента.

Бороться с дезинформацией и фейками необходимо, но не за счет ограничения свободы медиа.

Призываем Министерство культуры, которое разработало этот первый проект, соблюдать международные стандарты прав человека, продолжить публичное обсуждение, обеспечить его открытость и инклюзивность".

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Предыстория:

  • 20 января Министерство культуры, молодежи и спорта пригласило общественность обсудить так называемый законопроект "о дезинформации". В проекте, в частности, предлагают определение "дезинформации", "национального информационного пространства", разграничивают понятия "журналист" и "профессиональный журналист".
  • 30 января министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что скандальный закон о дезинформации дорабатывают.

Темы: СМИМинкультурысвобода словазаконодательствоООН
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