Миссия ООН – Бородянскому: Бороться с фейками надо не за счет ограничения медиа
Мониторинговая миссия ООН по правам человека заявляет, что введение уголовной ответственности за распространение дезинформации может привести к преследованию журналистов, и призывает украинские власти не делать этого.
Источник: Facebook-страница миссии
Дословно: "Призываем украинские власти воздержаться от установления ненужных ограничений для работы медиа.
Мы разделяем тревогу медиа и гражданского общества касательно того, что нынешний проект закона о дезинформации не соответствует международным стандартам прав человека, может подрывать свободу СМИ и привести к самоцензуре.
Попытка ввести уголовную ответственность за распространение дезинформации может обернуться преследованием журналистов просто за то, что они выполняют свою работу.
Кроме того, государство должно воздержаться от создания органов, ответственных за мониторинг и фильтрование контента.
Бороться с дезинформацией и фейками необходимо, но не за счет ограничения свободы медиа.
Призываем Министерство культуры, которое разработало этот первый проект, соблюдать международные стандарты прав человека, продолжить публичное обсуждение, обеспечить его открытость и инклюзивность".
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Предыстория:
- 20 января Министерство культуры, молодежи и спорта пригласило общественность обсудить так называемый законопроект "о дезинформации". В проекте, в частности, предлагают определение "дезинформации", "национального информационного пространства", разграничивают понятия "журналист" и "профессиональный журналист".
- 30 января министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что скандальный закон о дезинформации дорабатывают.