Музыкант Андрей Антоненко, которого правоохранители считают организатором убийства журналиста Павла Шеремета летом 2016 года, усматривает политическое преследование и не исключает причастность Кремля к версии следствия.

Источник: интервью Антоненко (Riffmaster) theБабелю

Прямая речь: "Что касается подозрения... Я в шоке. Мысли разные:

1. Это операция ФСБ руками высших должностных лиц страны. Я – известная и влиятельная личность в ССО. Добраться до меня сепарам и россиянам трудно. Поскольку я имею прямое влияние на оборонную способность Украины, возможно, таким образом пытаются меня устранить, дискредитировать ССО и вооруженные силы.



Я очень боюсь за жизнь своей семьи, жены и детей. Не исключаю, что могут, как Шеремету, подложить взрывчатку в мою машину. Считаю, что это дело одних и тех же людей. Уверен, что те, кто пытается оболгать и обвинить нас, знают, кто это.



2. Это политическое преследование, заказ. Кого именно? Смотрите пункт 1.



3. Тупое прикрепление круга знакомств супругов Грищенко. Но и здесь проблема: я никого не знаю. Но все же я думаю, что это варианты 1 и 2.



4. Политическая карьера главы МВД. Любым образом удержаться на должности или получить кресло премьера. Одним словом, заказ.

Я считаю себя военнопленным, политзаключенным в собственной стране. Это полностью сфабрикованное, лживое, отвратительное дело! Политическое преследование под копирку РФ. Возможно, договор в "нормандском формате".

Детали: Антоненко отрицает знакомство с большинством других фигурантов дела на момент закладки взрывчатки под автомобиль, на котором ехал Шеремет..

Он говорит, что "Нацика"-"Дровосека" в 2015 году не знал и в Херсонской области с ним во время подрыва опор ЛЭП ни был; что с супругами Грищенко не знаком – Инна Грищенко разве что была на его концерте в 2019 году; с Юлией Кузьменко фактическое знакомство произошло на концерте 21 июля 2016 года, то есть на следующий день после убийства Шеремета; Яну Дугарь не знает вообще, узнал о ней из подозрения.

О Павле Шеремете Антоненко-Riffmaster якобы узнал "из Facebook и новостей по телевидению, когда произошла трагедия", а до того не знал, кто он и чем занимается.

Антоненко отрицает, что хромал после операции на ноге – а именно хромота была приметой подозреваемого. "У меня был обычный варикоз. Операцию сделали в конце зимы или в начале весны (2016 года). Ничего, что могло бы ограничивать мое движение, ни делали, ничего не удаляли. Три маленьких надреза – новая технология сварки сосудов. После двух часов операции я полноценно двигался".

Он также говорит, что в Силах спецопераций он с 2017 года – и занимается "пропагандой службы в ССО" и морально-психологической поддержкой военных: "Концерты и так далее. Никакой специальной подготовки по (приготовлению) взрывчатки у меня нет и быть не может".

По поводу муляжа мины МОН-50 музыкант говорит, что ему и Сашку Положинскому подарили его на одном из концертов в АТО – устройство нельзя использовать по назначению, использовали в качестве реквизита для съемок и планировали сделать из корпуса "роутер ради шутки".

Антоненко утверждает, что следствие лжет по поводу того, что он не пользовался телефоном в ночь и утро перед смертью Шеремета: мол, он до часу ночи переписывался в Facebook с телефона по поводу футболок для ансамбля, а уже с 07:15 уже звонили люди и приезжали за футболками.

Он также говорит, что в квартире на Гончара, расположенной неподалеку от места взрыва авто Шеремета, он не живет с 2006 года.

Также Антоненко назвал ложью утверждение о его "ультранационалистических идеях и культивировании величия арийской расы": "У меня дед – польский еврей. Я сам вырос среди евреев в еврейском районе. К тому же следователь в беседе сообщил, что этот эпизод "пришили" к моему делу из дела другого человека! Так о чем еще можно дальше говорить? Все дело – выдумка больного и полная фальсификация".

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