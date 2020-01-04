Швеция приостановила свою военную миссию в Ираке

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Суббота, 4 января 2020, 13:10

Швеция приостановила миссию по тренировке иракских военных после смертельного авиаудара США, в результате которого погиб ведущий иранский генерал.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию SVT.

Швеция имеет 70 солдат и офицеров в Ираке на американской военной базе в нескольких километрах к северу от Багдада. Сейчас принято решение о прекращении военных действий в этом районе.

"Это из-за того, что там сейчас напряженная обстановка. Именно поэтому мы решили сделать перерыв в миссии", - заявила Кристина Сваан, сотрудница отдела информации шведских вооруженных сил.

Шведские инструкторы занимаются обучением иракских сил обороны.

В вооруженных силах Швеции не стали уточнять, что означает перерыв для персонала и возможно ли возвращение военных на родину.

"В данный момент я не могу ответить на этот вопрос. Мы все время следим за развитием событий", - сказала Сваан.

3 января во время воздушного обстрела автомобиля в аэропорту Багдада погиб командующий иранских сил "Кудс" Кассем Сулеймани и командующий иракских шиитов Абу Махди аль-Мухандис. 31 декабря произошла попытка нападения на посольство США в Ираке.

Темы: Швеция Ирак


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