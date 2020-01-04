Президент Туркменистана побыл диджеем на корпоративе для чиновников

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов побыл диджеем на новогоднем корпоративе для чиновников.

Источник: Hromadske со ссылкой на YouTube-канал Mukam, который обнародовал видео новогоднего концерта

Детали: Почти час Бердымухамедов ставил свои треки, параллельно объясняя, как работает диджейская установка, что такое сэмпл, как миксовать музыку и накладывать на нее спецэффекты.

В апреле 2019 года в честь Национального праздника ахалтекинскиго скакуна Бердымухамедов зачитал рэп о своей лошади. Президент выступил вместе со своим внуком, который является автором музыки.

Напомним,