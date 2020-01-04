Президент Туркменистана побыл диджеем на корпоративе для чиновников
3440 просмотров
Суббота, 4 января 2020, 19:11
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов побыл диджеем на новогоднем корпоративе для чиновников.
Источник: Hromadske со ссылкой на YouTube-канал Mukam, который обнародовал видео новогоднего концерта
Детали: Почти час Бердымухамедов ставил свои треки, параллельно объясняя, как работает диджейская установка, что такое сэмпл, как миксовать музыку и накладывать на нее спецэффекты.
В апреле 2019 года в честь Национального праздника ахалтекинскиго скакуна Бердымухамедов зачитал рэп о своей лошади. Президент выступил вместе со своим внуком, который является автором музыки.
Напомним,
- В июле 2019 г. ряд российских СМИ со ссылкой на источники сообщили о смерти президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.
- Позже российский ТАСС со ссылкой на заявление посольства Туркменистана в Москве обнародовал информацию об опровержении сообщения о смерти Бердымухамедова.
powered by lun.ua