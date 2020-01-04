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Президент Туркменистана побыл диджеем на корпоративе для чиновников

Суббота, 4 января 2020, 18:11
Президент Туркменистана побыл диджеем на корпоративе для чиновников

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов побыл диджеем на новогоднем корпоративе для чиновников.

Источник: Hromadske со ссылкой на YouTube-канал Mukam, который обнародовал видео новогоднего концерта

Детали: Почти час Бердымухамедов ставил свои треки, параллельно объясняя, как работает диджейская установка, что такое сэмпл, как миксовать музыку и накладывать на нее спецэффекты.

В апреле 2019 года в честь Национального праздника ахалтекинскиго скакуна Бердымухамедов зачитал рэп о своей лошади. Президент выступил вместе со своим внуком, который является автором музыки.

Напомним,

  • В июле 2019 г. ряд российских СМИ со ссылкой на источники сообщили о смерти президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.
  • Позже российский ТАСС со ссылкой на заявление посольства Туркменистана в Москве обнародовал информацию об опровержении сообщения о смерти Бердымухамедова.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Туркменистан
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