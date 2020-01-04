Убийство сына депутата Соболева: суд отпустил двух членов банды возможного организатора

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Суббота, 4 января 2020, 21:35

Печерский суд Киева освободил из-под стражи Гелани Межиева и Павла Никифорова - членов группы россиянина Юсупа Абуева, предполагаемого организатора покушения на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева.

Источник: Hromadske со ссылкой на депутата Киевского горсовета Алексея Новикова, одного из потерпевших по делу о вымогательстве членами группы

Детали: Соответствующее решение принял судья Печерского районного суда Киева Владимир Карабань.

Межиева, Никифорова, а также Алексея Величко и Дмитрия Онуфриенко (двое последних - бывшие полицейские) подозревают в вымогательстве денежных средств путем применения насилия и угроз убийством.

Ранее суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест для Величко.

Заседание по Онуфриенко перенесено из-за отсутствия адвоката.

Что предшествовало:

  • Вечером 1 декабря во центре Киева в результате обстрела автомобиля Range Rover погиб трехлетний ребенок. За рулем Range Rover был депутат Киевского облсовета бизнесмен Вячеслав Соболев, погиб его сын Александр.
  • 2 декабря полиция задержала двух подозреваемых молодых людей (18-19 лет), которые оказались бывшими добровольцами.
  • Подозреваемые в исполнении преступления - Андрей Лаврега (по версии следствия, снайпер) и Алексей Семенов ("разведчик"). Мужчины служили в батальоне "Аратта" Украинской добровольческой армии, но летом 2019-го покинули батальон.
  • Лаврегу и Семенова арестовали на 2 месяца без права на залог.
  • Соболев назвал фамилии 8 человек, от которых он требует пройти проверку на детекторе лжи, чтобы доказать, что они не причастны к угрозам и покушению на него.
  • Четверо из них находятся в розыске, в том числе и Юсуп Абуев, которого следствие считает организатором банды. Вместе с ним, по словам потерпевших по делу, в розыске находятся Евгений Пасека, Роман Дерманский и Антон Василенко.
  • По версии следствия, в 2019 году россиянин Юсуп Абуев долгое время был членом националистической организации "Традиция и порядок", из которой якобы ушел в июле текущего года, а также был замечен на востоке страны в роте "Медведи" Украинской добровольческой армии.
  • В ноябре Абуева объявили в розыск. Ему инкриминируют ст.189 (вымогательство денежных средств), 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и 255 (создание преступной организации) УК.
  • В декабре Абуеву было объявлено подозрение в организации покушения на жизнь Соболева, повлекшее смерть его трехлетнего сына.

Темы: убийство Киев суд


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