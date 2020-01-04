Печерский суд Киева освободил из-под стражи Гелани Межиева и Павла Никифорова - членов группы россиянина Юсупа Абуева, предполагаемого организатора покушения на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева.

Источник: Hromadske со ссылкой на депутата Киевского горсовета Алексея Новикова, одного из потерпевших по делу о вымогательстве членами группы; комментарий для УП пресс-секретаря прокуратуры г.Киева Надежды Максимец

Детали: Соответствующее решение принял судья Печерского районного суда Киева Владимир Карабань.

Межиева, Никифорова, а также Алексея Величко и Дмитрия Онуфриенко (двое последних - бывшие полицейские) подозревают в вымогательстве денежных средств путем применения насилия и угроз убийством.

Ранее суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест для Величко.

Заседание по Онуфриенко перенесено из-за отсутствия адвоката.

Как уточнили в комментарии УП в столичной прокуратуре, решение Печерского районнного суда касается лиц, которые являются фигурантами другого уголовного производства, а именно - о похищении человека и вымогательстве денег.

Прямая речь Максимец: "С убийством сына В.Соболева или покушении на него эти лица не связаны. Более того, во время совершения этих преступлений они уже находились под стражей. А лицо, которое обоснованно подозревается в организации покушения на депутата, с 19 ноября 2019 года находится в розыске".

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