Печерский суд Киева освободил из-под стражи Гелани Межиева и Павла Никифорова - членов группы россиянина Юсупа Абуева, предполагаемого организатора покушения на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева.

Источник: Hromadske со ссылкой на депутата Киевского горсовета Алексея Новикова, одного из потерпевших по делу о вымогательстве членами группы

Детали: Соответствующее решение принял судья Печерского районного суда Киева Владимир Карабань.

Межиева, Никифорова, а также Алексея Величко и Дмитрия Онуфриенко (двое последних - бывшие полицейские) подозревают в вымогательстве денежных средств путем применения насилия и угроз убийством.

Ранее суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест для Величко.

Заседание по Онуфриенко перенесено из-за отсутствия адвоката.

Что предшествовало: