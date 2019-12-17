Убийство сына депутата Соболева: организатором преступления оказался россиянин

Прокуратура Киева согласовала сообщение о подозрении 25-летнему уроженцу России в организации нападения на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, в результате которого погиб 3-летний сын депутата.

Источник: пресс-служба прокуратуры города Киева, Украинская правда

Дословно: "Причастным к организации преступления следствие считает 25-летнего уроженца Российской Федерации, который привлек в качестве исполнителя 20-летнего бывшего бойца АТО, что имел опыт участия в боевых действиях, в том числе в качестве снайпера, и с которым он познакомился в зоне проведения ООС на территории Донецкой области.

Во время личной встречи, которая состоялась в одном из ТРЦ столицы, мужчина предложил исполнителю совершить убийство депутата за денежное вознаграждение в размере 40 тыс. долларов США, на что последний согласился".

Детали: "Украинской правде" уточнили в столичной прокуратуре, что 25-летний мужчина проживал в Киеве. Кроме того, он гражданин Российской Федерации.

Прокуратура сообщает, что организатор предоставил снайперу информацию о Соболеве: "образ его жизни, адреса проживания, работы и т.д., а также обеспечил его огнестрельным оружием, транспортным средством и профинансировал другие расходы, в том числе аренду гаража для хранения орудие убийства".

Инструкции организатор посылал исполнителю в Telegram, а сам накануне преступления выехал за пределы Украины для обеспечения алиби.

Прокуратура согласовала подозрение 25-летнему мужчине в организации заказного убийства по ч. 2 ст. 15 п.11,12 ч.2 ст.115 УК Украины.

Правоохранители решают вопрос об объявлении его в международный розыск.

Сейчас продолжается работа по установлению заказчика преступления.

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