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Убийство сына депутата Соболева: организатором преступления оказался россиянин

Вторник, 17 декабря 2019, 13:26
Убийство сына депутата Соболева: организатором преступления оказался россиянин

Прокуратура Киева согласовала сообщение о подозрении 25-летнему уроженцу России в организации нападения на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, в результате которого погиб 3-летний сын депутата.

Источник: пресс-служба прокуратуры города Киева, пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в комментарии УП

Дословно: "Причастным к организации преступления следствие считает 25-летнего уроженца Российской Федерации, который привлек в качестве исполнителя 20-летнего бывшего бойца АТО, что имел опыт участия в боевых действиях, в том числе в качестве снайпера, и с которым он познакомился в зоне проведения ООС на территории Донецкой области.

Во время личной встречи, которая состоялась в одном из ТРЦ столицы, мужчина предложил исполнителю совершить убийство депутата за денежное вознаграждение в размере 40 тыс. долларов США, на что последний согласился".

Детали: "Украинской правде" уточнили в столичной прокуратуре, что 25-летний мужчина проживал в Киеве. Кроме того, он гражданин Российской Федерации.

По словам Максимец, мужчина подыскал для совершения преступления "снайпера", а тот, в свою очередь, искал "разведчика".

Прокуратура сообщает, что организатор предоставил снайперу информацию о Соболеве: "образ его жизни, адреса проживания, работы и т.д., а также обеспечил его огнестрельным оружием, транспортным средством и профинансировал другие расходы, в том числе аренду гаража для хранения орудие убийства".

Инструкции организатор посылал исполнителю в Telegram, а сам накануне преступления выехал за пределы Украины для обеспечения алиби.

Прокуратура согласовала подозрение 25-летнему мужчине в организации заказного убийства по ч. 2 ст. 15 п.11,12 ч.2 ст.115 УК Украины.

Правоохранители решают вопрос об объявлении его в международный розыск.

Сейчас продолжается работа по установлению заказчика преступления.

Что было раньше: Подозреваемыми в исполнении преступления оказались Андрей Лаврега (по версии следствия, снайпер) и Алексей Семенов ("разведчик). Ребята служили в батальоне "Аратта" Украинской добровольческой армии, но летом 2019 года покинули батальон.

Лаврегу и Семенова арестовали на 2 месяца без права на залог.

Сам Соболев назвал фамилии 8 человек, от которых он требует пройти проверку на детекторе лжи, чтобы доказать, что они не причастны к угрозам и покушению на него.

Предыстория:

  • Вечером 1 декабря в центре Киева в результате обстрела автомобиля"Range Rover" погиб трехлетний ребенок. Водителем Range Rover оказался депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев, погибший - его сын Александр Соболев 2016 года рождения.
  • 2 декабря стало известно, что Национальная полиция задержала подозреваемыхв убийстве трехлетнего ребенка. Задержанные двое молодых людей (18 и 19 лет), которые оказались бывшими добровольцами.
  • Специалисты нашли оружие, из которого совершили убийство: карабин калибра 7.62. Первоочередную версию о выстреле из автомобиля отвергли после изучения траектории полета пули. Выстрел совершили из здания.
  • По словам источника УП, правоохранители вышли на заказчикаубийства Соболева, в результате чего погиб его трехлетний сын.

Украинская правда

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Темы: убийствоКиевпрокуратураполиция
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