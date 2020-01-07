Трюдо и президент Европейского Совета надеются на сохранение ядерной сделки с Ираном

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Европейского Совета Шарле Мишель надеются на сохранение силу ядерной сделки с Ираном.

Источник: Укринформ

Дословно: "Премьер-министр Трюдо и Президент Мишель выразили общую поддержку сохранению Общего комплексного плана действий и его важной роли в региональной и глобальной безопасности".

Детали: В ведомстве добавили, что два лидера "согласились продолжить сотрудничество между Канадой, ЕС и другими международными партнерами относительно пропаганды региональной стабильности".

Дословно: "Двое лидеров поговорили об ситуацию в Ираке. Они подчеркнули необходимость деэскалации и диалога, а также призвали все стороны к сдержанности. Они согласились относительно важности усилий по пропаганде объединенного и стабильного Ирака и борьбы против Идил".

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Напомним: