Дело Шеремета: медсестре Дугар позволили остаться у экс-депутата в Киеве
Апелляционный суд Киева разрешил медсестре Яне Дугарь, подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, находиться под домашним арестом в Киеве, а не в Днепропетровской области.
Источник: "Украинская правда"
Детали: Таким образом, суд частично удовлетворил апелляцию защиты, которая просила отменить меру пресечения. Также несколько народных депутатов, ветеранов и волонтеров хотели взять Дугарь на поруки.
Ранее девушка находилась под домашним арестом в городе Новомосковск. Теперь суд определил ей столичный адрес – квартиру экс-депутатки Оксаны Корчинской.
Дугарь заявила, что следствие никоим образом не доказало ее пребывание в Киеве в июле 2016 года, когда готовилось убийство.
Она утверждает, что находилась в закрытом военном госпитале и без разрешения руководства не могла отлучаться.
Защита просила допросить свидетелей – побратимов Дугарь, которые должны были подтвердить ее алиби.
Однако суд в допросе отказал.
Также адвокаты повторили свое мнение, что экспертиза, которая якобы подтвердила причастность Дугарь, сфальсифицирована.
В то же время, прокурор сказал, что в 2019 году Дугарь отлучалась из воинской части без разрешения руководства. И следствие не исключает, что она могла делать это и в 2016 году.
Кроме того, 8 января суд должен был рассмотреть апелляцию на арест еще одного подозреваемого – музыканта Андрея Антоненко. Однако его не доставили в суд, и заседание перенесли на 10 января.
Антоненко подключили к суду через видеотрансляцию. Но он и его защита попросили отложить рассмотрение.
Предыстория:
- 13 декабря подозреваемого в причастности к убийству журналиста и одного из руководителей "Украинской правды" Павла Шеремета Яну Дугарь отправили под круглосуточный домашний арест.
- По версии следствия, Дугарь фотографировала видеокамеры возле дома Шеремета за несколько дней до убийства. Полиция называет ее "разведчицей".
- 12 декабря правоохранители сообщили, что подозревают в деле Шеремета меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко.
- По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто Шеремета Кузьменко, а помогал ей Антоненко.
- Следствие считает основным мотивом убийства журналиста Шеремета дестабилизацию ситуации в стране.
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