Дело Шеремета: медсестре Дугар позволили остаться у экс-депутата в Киеве

Апелляционный суд Киева разрешил медсестре Яне Дугарь, подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, находиться под домашним арестом в Киеве, а не в Днепропетровской области.

Источник: "Украинская правда"

Детали: Таким образом, суд частично удовлетворил апелляцию защиты, которая просила отменить меру пресечения. Также несколько народных депутатов, ветеранов и волонтеров хотели взять Дугарь на поруки.

Ранее девушка находилась под домашним арестом в городе Новомосковск. Теперь суд определил ей столичный адрес – квартиру экс-депутатки Оксаны Корчинской.

Дугарь заявила, что следствие никоим образом не доказало ее пребывание в Киеве в июле 2016 года, когда готовилось убийство.

Она утверждает, что находилась в закрытом военном госпитале и без разрешения руководства не могла отлучаться.

Защита просила допросить свидетелей – побратимов Дугарь, которые должны были подтвердить ее алиби.

Однако суд в допросе отказал.

Также адвокаты повторили свое мнение, что экспертиза, которая якобы подтвердила причастность Дугарь, сфальсифицирована.

Адвокаты Яны Дугар Виталий Коломиец (слева) и Денис Ломанов (справа) фото: соня лукашова, уп

В то же время, прокурор сказал, что в 2019 году Дугарь отлучалась из воинской части без разрешения руководства. И следствие не исключает, что она могла делать это и в 2016 году.

Кроме того, 8 января суд должен был рассмотреть апелляцию на арест еще одного подозреваемого – музыканта Андрея Антоненко. Однако его не доставили в суд, и заседание перенесли на 10 января.

Антоненко подключили к суду через видеотрансляцию. Но он и его защита попросили отложить рассмотрение.

Антоненко подключили к суду через видеотрансляции, но он и его защита попросили отложить рассмотрение фото: соня лукашова, уп

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