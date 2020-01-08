Дело Шеремета: медсестре Дугар позволили остаться у экс-депутата в Киеве

Апелляционный суд Киева разрешил медсестре Яне Дугарь, подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, находиться под домашним арестом в Киеве, а не в Днепропетровской области.

Источник: "Украинская правда"

Детали: Таким образом, суд частично удовлетворил апелляцию защиты, которая просила отменить меру пресечения. Также несколько народных депутатов, ветеранов и волонтеров хотели взять Дугарь на поруки.

Ранее девушка находилась под домашним арестом в городе Новомосковск. Теперь суд определил ей столичный адрес – квартиру экс-депутатки Оксаны Корчинской.

Дугарь заявила, что следствие никоим образом не доказало ее пребывание в Киеве в июле 2016 года, когда готовилось убийство.

Она утверждает, что находилась в закрытом военном госпитале и без разрешения руководства не могла отлучаться.

Защита просила допросить свидетелей – побратимов Дугарь, которые должны были подтвердить ее алиби.

Однако суд в допросе отказал.

Также адвокаты повторили свое мнение, что экспертиза, которая якобы подтвердила причастность Дугарь, сфальсифицирована.

В то же время, прокурор сказал, что в 2019 году Дугарь отлучалась из воинской части без разрешения руководства. И следствие не исключает, что она могла делать это и в 2016 году.

Кроме того, 8 января суд должен был рассмотреть апелляцию на арест еще одного подозреваемого – музыканта Андрея Антоненко. Однако его не доставили в суд, и заседание перенесли на 10 января.

Антоненко подключили к суду через видеотрансляцию. Но он и его защита попросили отложить рассмотрение.

Предыстория:

13 декабря подозреваемого в причастности к убийству журналиста и одного из руководителей "Украинской правды" Павла Шеремета Яну Дугарь отправили под круглосуточный домашний арест.

По версии следствия, Дугарь фотографировала видеокамеры возле дома Шеремета за несколько дней до убийства. Полиция называет ее "разведчицей".

12 декабря правоохранители сообщили, что подозревают в деле Шеремета меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко.

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто Шеремета Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

Следствие считает основным мотивом убийства журналиста Шеремета дестабилизацию ситуации в стране.

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