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Дело Шеремета: медсестре Дугар позволили остаться у экс-депутата в Киеве

Среда, 8 января 2020, 15:16
Яна Дугарь в суде

Апелляционный суд Киева разрешил медсестре Яне Дугарь, подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, находиться под домашним арестом в Киеве, а не в Днепропетровской области.

Источник: "Украинская правда"

Детали: Таким образом, суд частично удовлетворил апелляцию защиты, которая просила отменить меру пресечения. Также несколько народных депутатов, ветеранов и волонтеров хотели взять Дугарь на поруки.

Ранее девушка находилась под домашним арестом в городе Новомосковск. Теперь суд определил ей столичный адрес – квартиру экс-депутатки Оксаны Корчинской.

Дугарь заявила, что следствие никоим образом не доказало ее пребывание в Киеве в июле 2016 года, когда готовилось убийство.

Она утверждает, что находилась в закрытом военном госпитале и без разрешения руководства не могла отлучаться.

Защита просила допросить свидетелей – побратимов Дугарь, которые должны были подтвердить ее алиби.

Однако суд в допросе отказал.

Также адвокаты повторили свое мнение, что экспертиза, которая якобы подтвердила причастность Дугарь, сфальсифицирована.

 
Адвокаты Яны Дугар Виталий Коломиец (слева) и Денис Ломанов (справа)
фото: соня лукашова, уп

В то же время, прокурор сказал, что в 2019 году Дугарь отлучалась из воинской части без разрешения руководства. И следствие не исключает, что она могла делать это и в 2016 году.

Кроме того, 8 января суд должен был рассмотреть апелляцию на арест еще одного подозреваемого – музыканта Андрея Антоненко. Однако его не доставили в суд, и заседание перенесли на 10 января.

Антоненко подключили к суду через видеотрансляцию. Но он и его защита попросили отложить рассмотрение.

Антоненко подключили к суду через видеотрансляции, но он и его защита попросили отложить рассмотрение
Антоненко подключили к суду через видеотрансляции, но он и его защита попросили отложить рассмотрение
фото: соня лукашова, уп

Узнать больше: Что известно о людях, которых подозревают в причастности к убийству Шеремета

Предыстория:

  • 13 декабря подозреваемого в причастности к убийству журналиста и одного из руководителей "Украинской правды" Павла Шеремета Яну Дугарь отправили под круглосуточный домашний арест.
  • По версии следствия, Дугарь фотографировала видеокамеры возле дома Шеремета за несколько дней до убийства. Полиция называет ее "разведчицей".
  • 12 декабря правоохранители сообщили, что подозревают в деле Шеремета меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко.
  • По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто Шеремета Кузьменко, а помогал ей Антоненко.
  • Следствие считает основным мотивом убийства журналиста Шеремета дестабилизацию ситуации в стране.

Соня Лукашова, УП
Темы: Дело Шереметасуд
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