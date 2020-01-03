Дело Шеремета: защита Дугарь указала на недостатки экспертизы, которая "пропустила" одно видео

Защита медсестры Яны Дугарь говорит, что в экспертизе, которая якобы подтвердила ее причастность к убийству журналиста Павла Шеремета, не учтена видеозапись, которая это опровергает.

Источник: адвокатское объединение "Ореховский и Коломиец" в facebook; материалы следствия, которые есть в распоряжении УП

Дословно заявление защиты: "Эксперты дали заключение, что только на некоторых видео и только отдельные признаки лица частично совпадают. А на других видео – не совпадают вообще. Такой вывод с точки зрения логики является возможным.

К тому же этот вывод является неполным и выборочным, ибо эксперты пропустили именно тот видеофайл, на котором признаки лица не совпали".

Детали: Речь идет об экспертизе, которая подтвердила, что якобы Дугарь ходила возле дома Шеремета за несколько дней до убийства.

Адвокаты обратили внимание, что полиция предоставила экспертам 6 видеозаписей от 2016 года. На них зафиксирована девушка, которая, по мнению следствия, может быть причастна к преступлению. Ее нужно было сравнить с Дугарь на одной записи от 2019 года.

Эксперты пришли к выводу, что девушка под домом Шеремета и Дугарь – одно и то же лицо. Однако при этом они сослались лишь на 5 записей от 2016 года. Шестое видео не упоминается в заключительной части, хотя вопросы следствия касались, в том числе, и этого видео.

Сверху: 6 видеозаписей от 2016 года, предоставленные для экспертизы. Снизу: вывод с упоминанием лишь 5 записей Скриншот: ВИДЕО адвокатского объединения

В то же время, эта запись упоминается в исследовательской части экспертизы, где описываются предоставленные материалы. Там говорится, что особенности поведения девушки, которая попала на это шестое видео и Яны Дугарь не совпадают.

От УП: Как свидетельствуют материалы дела, которые есть в распоряжении "Украинской правды", отвечая на вопросы следователей, эксперты действительно не вспомнили видео, на котором девушка показалась им непохожей на Дугарь.

Судя по скриншоту в тесте экспертизы, речь идео о записи от 16 июля 2016 года, обнародованной полицией в 2017 году.

Название записи, на которой девушка показалась экспертам непохожей на Дугар Скриншот: ВИДЕО адвокатского объединения

Стоп-кадр "пропущенной" видеозаписи из материалов экспертизы

Скриншот записи с лицами, которых следствие называла вероятно причастными к преступлению

На этом видео видно мужчину и женщину. Полиция называла их "лицами, которые могли быть причастны к подготовке убийства".

Что было раньше: Адвокаты Дугар заявили о фальсификации доказательств следствия и незаконном содержании под домашним арестом.

Защита обратился в Государственное бюро расследований с заявлением о фальсификации доказательств со стороны следователей.

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Предистория: