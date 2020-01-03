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Дело Шеремета: защита Дугарь указала на недостатки экспертизы, которая "пропустила" одно видео

Пятница, 3 января 2020, 21:47
Дело Шеремета: защита Дугарь указала на недостатки экспертизы, которая пропустила одно видео

Защита медсестры Яны Дугарь говорит, что в экспертизе, которая якобы подтвердила ее причастность к убийству журналиста Павла Шеремета, не учтена видеозапись, которая это опровергает.

Источник: адвокатское объединение "Ореховский и Коломиец" в facebook; материалы следствия, которые есть в распоряжении УП

Дословно заявление защиты: "Эксперты дали заключение, что только на некоторых видео и только отдельные признаки лица частично совпадают. А на других видео – не совпадают вообще. Такой вывод с точки зрения логики является возможным.

К тому же этот вывод является неполным и выборочным, ибо эксперты пропустили именно тот видеофайл, на котором признаки лица не совпали".

Детали: Речь идет об экспертизе, которая подтвердила, что якобы Дугарь ходила возле дома Шеремета за несколько дней до убийства.

Адвокаты обратили внимание, что полиция предоставила экспертам 6 видеозаписей от 2016 года. На них зафиксирована девушка, которая, по мнению следствия, может быть причастна к преступлению. Ее нужно было сравнить с Дугарь на одной записи от 2019 года.

Эксперты пришли к выводу, что девушка под домом Шеремета и Дугарь – одно и то же лицо. Однако при этом они сослались лишь на 5 записей от 2016 года. Шестое видео не упоминается в заключительной части, хотя вопросы следствия касались, в том числе, и этого видео.

 
Сверху: 6 видеозаписей от 2016 года, предоставленные для экспертизы. Снизу: вывод с упоминанием лишь 5 записей
Скриншот: ВИДЕО адвокатского объединения

В то же время, эта запись упоминается в исследовательской части экспертизы, где описываются предоставленные материалы. Там говорится, что особенности поведения девушки, которая попала на это шестое видео и Яны Дугарь не совпадают.

От УП: Как свидетельствуют материалы дела, которые есть в распоряжении "Украинской правды", отвечая на вопросы следователей, эксперты действительно не вспомнили видео, на котором девушка показалась им непохожей на Дугарь.

Судя по скриншоту в тесте экспертизы, речь идео о записи от 16 июля 2016 года, обнародованной полицией в 2017 году.

 
Название записи, на которой девушка показалась экспертам непохожей на Дугар
Скриншот: ВИДЕО адвокатского объединения
 
Стоп-кадр "пропущенной" видеозаписи из материалов экспертизы
 
Скриншот записи с лицами, которых следствие называла вероятно причастными к преступлению

На этом видео видно мужчину и женщину. Полиция называла их "лицами, которые могли быть причастны к подготовке убийства".

Что было раньше: Адвокаты Дугар заявили о фальсификации доказательств следствия и незаконном содержании под домашним арестом.

Защита обратился в Государственное бюро расследований с заявлением о фальсификации доказательств со стороны следователей.

Узнать больше: Что известно о людях, которых подозревают в причастности к убийству Шеремета

Предистория: 

  • Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что подозревают по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко ("Лиса"), музыканта и добровольца Андрея Антоненко ("Riffmaster"), добровольцев Владислава и Инна Грищенко ("Бучу" и "Пуму").
  • Суд арестовал Кузьменко и Антоненко, а Дугарь отправил под домашний арест.
  • По версии следствия, Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто, Антоненко фигурирует в расследовании как организатор.
  • Кузьменко раскритиковала экспертизу, которая якобы доказывает ее причастность.
  • Аваков заявил, что убийство Шеремета было хорошо технически подготовленным, а подозреваемые говорили о покровителе, который их обязан "вытянуть" и защитить.
  • "Слідство.Інфо" считает, что результаты экспертизы, на которую ссылается Аваков, неоднозначные, а доказательства - слабые и неубедительные. Полиция отрицает.
  • У "Украинской правды" также ряд вопросов по версии следствия.

Украинская правда

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