Дело Шеремета: защита Дугарь рассказала, чей "набор сапера" нашли у нее дома

Адвокат медсестры Яны Дугарь, подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, говорит, что саперские инструменты, которые находилось у нее дома, принадлежали другому человеку.

Источник: выступление адвоката Виталия Коломийца в суде, комментарий адвоката "Украинской правде"

Прямая речь: "Она снимает блок общежития. Общежитие, знаете, есть "двушки" и "трешки", где люди живут по двое – по трое. Многие военные Новомосковска, ближайших частей, снимают...

И в этом блоке, в другой комнате, нашли сертификат сапера. Помните на брифинге они говорили, ой, там саперная сумка, зачем оно ей надо. Они нашли, кому принадлежит это все дело".

Детали: По словам адвоката, найденный сертификат сапера был на имя Андрея Кравцова.

Защитник говорит, что сумка с инструментами находилась не у комнате Дугарь, а в "гостевой комнате".

В телефонных разговорах, которые публиковало следствие, девушка рассказывала знакомой, что следователи пришли к ней с обыском в другую квартиру, и поэтому, к счастью, не нашли эту сумку.

На вопрос, почему Дугар переживала, что у нее могут найти чужие вещи, адвокат ответил, что этот телефонный разговор на самом деле длилась 40 минут, а полиция ее смонтировала: "Она не переживала, это так передается".

"Украинская правда" обратилась к пресс-секретарю Министерства внутренних дел Артема Шевченко с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию о том, что следствию известен владелец саперских инструментов. В ответ на это пресс-секретарь сказал, что "не комментирует ход следствия "

Что было раньше: Апелляционный суд разрешил Дугарь находиться под домашним арестом в Киеве, а не в Днепропетровской области. Апелляцию другого подозреваемого Андрея Антоненко рассмотреть не удалось.

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