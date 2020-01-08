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Дело Шеремета: защита Дугарь рассказала, чей "набор сапера" нашли у нее дома

Среда, 8 января 2020, 16:30
Дело Шеремета: защита Дугарь рассказала, чей набор сапера нашли у нее дома

Адвокат медсестры Яны Дугарь, подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, говорит, что саперские инструменты, которые находилось у нее дома, принадлежали другому человеку.

Источник: выступление адвоката Виталия Коломийца в суде, комментарий адвоката "Украинской правде"

Прямая речь: "Она снимает блок общежития. Общежитие, знаете, есть "двушки" и "трешки", где люди живут по двое – по трое. Многие военные Новомосковска, ближайших частей, снимают... 

И в этом блоке, в другой комнате, нашли сертификат сапера. Помните на брифинге они говорили, ой, там саперная сумка, зачем оно ей надо. Они нашли, кому принадлежит это все дело".

Детали: По словам адвоката, найденный сертификат сапера был на имя Андрея Кравцова.

Защитник говорит, что сумка с инструментами находилась не у комнате Дугарь, а в "гостевой комнате".

Адвокаты Яны Дугарь
Адвокаты Яны Дугарь Виталий Коломиец (слева) и Денис Ломанов (справа)
фото: соня лукашова, УП

В телефонных разговорах, которые публиковало следствие, девушка рассказывала знакомой, что следователи пришли к ней с обыском в другую квартиру, и поэтому, к счастью, не нашли эту сумку.

На вопрос, почему Дугар переживала, что у нее могут найти чужие вещи, адвокат ответил, что этот телефонный разговор на самом деле длилась 40 минут, а полиция ее смонтировала: "Она не переживала, это так передается".

"Украинская правда" обратилась к пресс-секретарю Министерства внутренних дел Артема Шевченко с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию о том, что следствию известен владелец саперских инструментов. В ответ на это пресс-секретарь сказал, что "не комментирует ход следствия "

Что было раньше: Апелляционный суд разрешил Дугарь находиться под домашним арестом в Киеве, а не в Днепропетровской области. Апелляцию другого подозреваемого Андрея Антоненко рассмотреть не удалось.

Узнать больше: Что известно о людях, которых подозревают в причастности к убийству Шеремета

Предыстория:

  • 13 декабря подозреваемого в причастности к убийству журналиста и одного из руководителей "Украинской правды" Павла Шеремета Яну Дугарь отправили под круглосуточный домашний арест.
  • По версии следствия, Дугарь фотографировала видеокамеры возле дома Шеремета за несколько дней до убийства. Полиция называет ее "разведчицей".
  • 12 декабря правоохранители сообщили, что подозревают в деле Шеремета меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко.
  • По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто Шеремета Кузьменко, а помогал ей Антоненко.
  • Следствие считает основным мотивом убийства журналиста Шеремета дестабилизацию ситуации в стране.

Соня Лукашова, УП

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Темы: Дело Шереметасуд
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