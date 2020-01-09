Самолет с украинцами отправился в Иран для расследования авиакатастрофы
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Четверг, 9 января 2020, 00:13
Украинский самолет с представителями ответственных за расследование авиакатастрофы и идентификацию тел погибших вылетел в Иран.
Источник: пресс-секретарь президента Юлия Мендель в Facebook
Прямая речь: "Самолет с нашими специалистами отправился в Иран.
Среди них – представители службы по чрезвычайным ситуациям, Минобороны, МИД, МВД, СБУ, СНБО, Государственной авиационной службы, Нацбюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и МАУ.
Они будут привлечены к расследованию, идентификации и репатриации тел украинцев."
Детали: Всего в Тегеран полетело 45 специалистов.
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Предыстория:
- Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" ("МАУ") разбился в Иране 8 января.
- Все, кто был на борту самолета, погибли.
- В авиакомпании МАУ заявили, что самолет был исправен, и не предполагают ошибку экипажа.
- По имеющимся данным, в самолете Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" было 168 пассажиров и 9 членов экипажа.
- Среди погибших пассажиров украинского самолета, разбившегося в Иране, были граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии, Великобритании.
- На борту самолета, потерпевшего катастрофу в Иране, были 11 граждан Украины 2 пассажиров и 9 членов экипажа.
- Иранское агентство новостей ISNA опубликовало список погибших в авиакастрофе самолета МАУ.
- По информации агентства Reuters, предварительная версия западных спецслужб: Boeing 737 "Украинская международных авиалиний" потерпел крушение в Иране из-за поломки двигателя, а не потому, что его сбила ракета.
Украинская правда
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