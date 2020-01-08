Самолет с украинцами отправился в Иран для расследования авиакатастрофы

Украинский самолет с представителями ответственных за расследование авиакатастрофы и идентификацию тел погибших вылетел в Иран.

Источник: пресс-секретарь президента Юлия Мендель в Facebook

Прямая речь: "Самолет с нашими специалистами отправился в Иран.

Среди них – представители службы по чрезвычайным ситуациям, Минобороны, МИД, МВД, СБУ, СНБО, Государственной авиационной службы, Нацбюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и МАУ.

Они будут привлечены к расследованию, идентификации и репатриации тел украинцев."

Украинский самолет с представителями ответственных за расследование авиакатастрофы и идентификацию тел вылетел в Иран. Юлия Мендель

Детали: Всего в Тегеран полетело 45 специалистов.

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