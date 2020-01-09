Президент Владимир Зеленский заслушал отчет оперативного штаба по вопросам авиакатастрофы самолета Боинг-737 в Иране. На данный момент отрабатывается несколько версий причин падения самолета, проводится работа с родственниками погибших и происходит сбор ДНК для идентификации тел.

Источник: пресс-служба Офиса президента

Дословно: "Проводится работа с родственниками украинцев, погибших в Иране, им оказывается психологическая помощь. Государство обязательно проконтролирует, чтобы семьи получили все страховые выплаты.

Кроме того, происходит сбор ДНК родственников погибших украинский. Одной из главных задач штаба является идентификация и репатриация тел из Ирана."

Детали: В ОП призвали не манипулировать информацией, пока специалисты не исследуют обстоятельства трагедии.

Также в пресс-службе добавили, что борт с 45 украинскими специалистами для расследования трагедии, идентификации и репатриации тел уже приземлился в Иране.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский собрал ночное совещание по катастрофе самолета авиакомпании "МАУ" в Тегеране.

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