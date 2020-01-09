Офис президента опубликовал результаты ночной совещания у Зеленского

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Четверг, 9 января 2020, 06:03
Офис президента

Президент Владимир Зеленский заслушал отчет оперативного штаба по вопросам авиакатастрофы самолета Боинг-737 в Иране. На данный момент отрабатывается несколько версий причин падения самолета, проводится работа с родственниками погибших и происходит сбор ДНК для идентификации тел.

Источник: пресс-служба Офиса президента

Дословно: "Проводится работа с родственниками украинцев, погибших в Иране, им оказывается психологическая помощь. Государство обязательно проконтролирует, чтобы семьи получили все страховые выплаты.

Кроме того, происходит сбор ДНК родственников погибших украинский. Одной из главных задач штаба является идентификация и репатриация тел из Ирана."

Детали: В ОП призвали не манипулировать информацией, пока специалисты не исследуют обстоятельства трагедии.

Также в пресс-службе добавили, что борт с 45 украинскими специалистами для расследования трагедии, идентификации и репатриации тел уже приземлился в Иране.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский собрал ночное совещание по катастрофе самолета авиакомпании "МАУ" в Тегеране.

Знать больше: Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране. Все, что известно

Предыстория:

  • Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" ("МАУ") разбился в Иране 8 января.
  • Все, кто был на борту самолета, погибли.
  • В авиакомпании МАУ заявили, что самолет был исправен, и не предполагают ошибку экипажа.
  • По имеющимся данным, в самолете Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" было 168 пассажиров и 9 членов экипажа.
  • Среди погибших пассажиров украинского самолета, разбившегося в Иране, были граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии, Великобритании.
  • На борту самолета, потерпевшего катастрофу в Иране, были 11 граждан Украины 2 пассажиров и 9 членов экипажа.
  • Иранское агентство новостей ISNA опубликовало список погибших в авиакастрофе самолета МАУ.
  • По информации агентства Reuters, предварительная версия западных спецслужб: Boeing 737 "Украинская международных авиалиний" потерпел крушение в Иране из-за поломки двигателя, а не потому, что его сбила ракета.

Украинская правда
Темы: авиа катастрофы Офис президента Иран Зеленский


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