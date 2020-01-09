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Нацсовет внепланово проверит канал "Прямой" из-за Пояркова

Четверг, 9 января 2020, 12:18

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую выездную проверку телеканала "Прямой".

Источник: Укринформ

Детали: Такое решение принял Нацсовет в четверг во время заседания: пять голосов "за", двое воздержались.

Первый заместитель председателя Ольга Герасимьюк перед этим заявила, что к ним поступило обращение с ропотом на действия и слова ведущего телеканала "Прямой" Сергея Пояркова, который, по мнению заявителя, "посягает на честь и достоинство президента Украины Зеленского, оскорбляет его семью, отдельных персонажей, этносы и государство, употребляет нецензурную брань".

По ее словам мониторинг зафиксировал эту трансляцию и "определенные высказывания". Она отметила, что рынку время подать сигнал о недопустимости таких вещей.

Прямая речь Герасимьюк: "Я здесь вижу не только политические мотивы. Речь идет о нарушении всех этических стандартов профессии. Речь идет не только о президенте Украины. Здесь есть признаки образы, наносимый всей стране, очень негативно влияет на создание ее имиджа, также в международных сообществах".

Предыстория:

  • Официальным владельцем телеканала "Прямой" является ексрегионал Владимир Макеенко.
  • Источники УП связывали канал с ближайшим окружением Порошенко, а Макеенко называли фиктивным владельцем.
  • Сам Порошенко отмечал, что не имеет никакого отношения к собственности или к управлению "Прямым" каналом.
  • Позже он вступался за телеканал "Прямой".
  • У Макеенко 7 ноября проводили обыски через производство по уклонению от уплаты налогов при приобретении телеканала.
  • Канал заявил о давлении и наступление на свободу слова.
  • В "Евросолидарности" заявили, что связывают обыски в офисе Макеенко с тем, что "Прямой" не поет осанну президенту Зеленскому. И отметили, что за ситуацией стоит экс-заместитель главы Администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрей Портнов, и тогдашний руководитель ГБР Труба, который ему подыгрывает.
  • Телеканалы "Прямой" и "Пятый" в последние минуты старого года показали новогоднее поздравление бывшего президента Петра Порошенко вместо приветствия действующего главы государства Владимира Зеленского.

"Украинская правда" в Threads

Темы: телевидениеЗеленскийПорошенко
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