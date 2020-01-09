Нацсовет позапланово проверит канал "Прямой" из-за Пояркова
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую выездную проверку телеканала "Прямой".
Источник: Укринформ
Детали: Такое решение принял Нацсовет в четверг во время заседания: пять голосов "за", двое воздержались.
Первый заместитель председателя Ольга Герасимьюк перед этим заявила, что к ним поступило обращение с ропотом на действия и слова ведущего телеканала "Прямой" Сергея Пояркова, который, по мнению заявителя, "посягает на честь и достоинство президента Украины Зеленского, оскорбляет его семью, отдельных персонажей, этносы и государство, употребляет нецензурную брань".
По ее словам мониторинг зафиксировал эту трансляцию и "определенные высказывания". Она отметила, что рынку время подать сигнал о недопустимости таких вещей.
Прямая речь Герасимьюк: "Я здесь вижу не только политические мотивы. Речь идет о нарушении всех этических стандартов профессии. Речь идет не только о президенте Украины. Здесь есть признаки образы, наносимый всей стране, очень негативно влияет на создание ее имиджа, также в международных сообществах".
Предыстория:
- Официальным владельцем телеканала "Прямой" является ексрегионал Владимир Макеенко.
- Источники УП связывали канал с ближайшим окружением Порошенко, а Макеенко называли фиктивным владельцем.
- Сам Порошенко отмечал, что не имеет никакого отношения к собственности или к управлению "Прямым" каналом.
- Позже он вступался за телеканал "Прямой".
- У Макеенко 7 ноября проводили обыски через производство по уклонению от уплаты налогов при приобретении телеканала.
- Канал заявил о давлении и наступление на свободу слова.
- В "Евросолидарности" заявили, что связывают обыски в офисе Макеенко с тем, что "Прямой" не поет осанну президенту Зеленскому. И отметили, что за ситуацией стоит экс-заместитель главы Администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрей Портнов, и тогдашний руководитель ГБР Труба, который ему подыгрывает.
- Телеканалы "Прямой" и "Пятый" в последние минуты старого года показали новогоднее поздравление бывшего президента Петра Порошенко вместо приветствия действующего главы государства Владимира Зеленского.