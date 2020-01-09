Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую выездную проверку телеканала "Прямой".

Источник: Укринформ

Детали: Такое решение принял Нацсовет в четверг во время заседания: пять голосов "за", двое воздержались.

Первый заместитель председателя Ольга Герасимьюк перед этим заявила, что к ним поступило обращение с ропотом на действия и слова ведущего телеканала "Прямой" Сергея Пояркова, который, по мнению заявителя, "посягает на честь и достоинство президента Украины Зеленского, оскорбляет его семью, отдельных персонажей, этносы и государство, употребляет нецензурную брань".

По ее словам мониторинг зафиксировал эту трансляцию и "определенные высказывания". Она отметила, что рынку время подать сигнал о недопустимости таких вещей.

Прямая речь Герасимьюк: "Я здесь вижу не только политические мотивы. Речь идет о нарушении всех этических стандартов профессии. Речь идет не только о президенте Украины. Здесь есть признаки образы, наносимый всей стране, очень негативно влияет на создание ее имиджа, также в международных сообществах".

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