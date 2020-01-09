Экипаж другого судна видел, как горит самолет МАУ – иранские следователи

Экипаж другого самолета, летевшего на большой высоте поблизости от самолета МАУ, видел, как горел украинский лайнер перед столкновением с землей.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на иранское агентство Irna, об этом говорится в предварительном отчете Управления гражданской авиации Ирана по катастрофе.

Согласно отчету, очевидцы, среди которых были люди на земли, а также экипаж самолета, летевшего на высокой высоте, видели, как самолет горел в воздухе. По их словам, масштаб пожара резко увеличился после столкновения судна с землей, после чего произошел взрыв.

"Направление столкновения указывает, что самолет, который сначала направлялся на запад, чтобы покинуть зону аэропорта, после проблемы повернул направо и направился в сторону аэропорта в момент аварии", - цитирует агентство главу Управления гражданской авиации Ирана Али Абедзаде.

Напомним, иранские следователи заявили, что часть данных из черных ящиков самолета МАУ утрачена.

В предыдущем отчете также говорится, что члены экипажа не обращались за помощью из-за связи с диспетчером.

Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, разбился вскоре после взлета 8 января.

На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Среди жертв катастрофы были граждане семи государств.

Источник в канадских силах безопасности заявил, что "первоначальная оценка" западных разведывательных служб свидетельствует о том, что украинский авиалайнер не был сбит ракетой, а, скорее всего, столкнулся с серьезной технической неисправностью во время полета.