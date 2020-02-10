От коронавируса умерли более 900 человек
Понедельник, 10 февраля 2020, 02:09
От китайского коронавируса умерли 907 человек, успешно побороли заболевание 3246.
Источник: карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса
Детали: Большинство смертей, 871, зафиксированные в провинции Хубэй, ставшей эпицентром вспышки болезни.
Подтвержденных случаев заражения уже 40216.
Таким образом, количество умерших от коронавируса за сутки увеличилось почти на сто человек.
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Предыстория:
- В декабре 2018 г. в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
- Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.
- Агентство Associated Press сообщило, что у одного украинца на борту лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус. Эту информацию подтвердили в Департаменте консульской службы МИД. Больного госпитализировали в японскую больницу, где он пробудет не менее 14 дней.
Украинская правда