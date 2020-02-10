От коронавируса умерли более 900 человек

От китайского коронавируса умерли 907 человек, успешно побороли заболевание 3246.

Источник: карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса

Детали: Большинство смертей, 871, зафиксированные в провинции Хубэй, ставшей эпицентром вспышки болезни.

Подтвержденных случаев заражения уже 40216.

Таким образом, количество умерших от коронавируса за сутки увеличилось почти на сто человек.

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Предыстория: