От коронавируса умерли более 900 человек

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Понедельник, 10 февраля 2020, 03:09

От китайского коронавируса умерли 907 человек, успешно побороли заболевание 3246.

Источник: карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса

Детали: Большинство смертей, 871, зафиксированные в провинции Хубэй, ставшей эпицентром вспышки болезни.

Подтвержденных случаев заражения уже 40216.

Таким образом, количество умерших от коронавируса за сутки увеличилось почти на сто человек.

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Предыстория:

  • В декабре 2018 г. в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.
  • Агентство Associated Press сообщило, что у одного украинца на борту лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус. Эту информацию подтвердили в Департаменте консульской службы МИД. Больного госпитализировали в японскую больницу, где он пробудет не менее 14 дней.

Украинская правда
Темы: коронавирус Китай здоровье


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