Нардепы зарегистрировали постановление об увольнении Сытника
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Пятница, 7 февраля 2020, 22:25
В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении главы Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.
Источник: сайт Верховной Рады
Детали: 7 февраля проект №3039 зарегистрирован в Раде и передан на рассмотрение руководству.
Текст документа еще не опубликован.
Постановление подписали 216 нардепов.
Что предшествовало: Артем Сытник сообщил, что намерен обжаловать в Европейском суде по правам человека штраф за отдых, благодаря которому он оказался в реестре коррупционеров. По его словам, это продолжение истории с рюкзаками от министра, который "жаждет мести".
Министр внутренних дел Арсен Аваков ответил, что Сытник "ищет повод оправдать свою коррупцию, обвиняя других".
Напомним:
- Верховная Рада 6 февраля начала рассмотрение во втором чтении законопроекта о рынке земли.
- За первый день парламентарии успели рассмотреть 184 поправки к законопроекту. Всего было внесено 4018.
- Депутаты из фракции "Слуга народа" прогнозируют, что рассмотрение во втором чтении законопроекта № 2178-10 об открытии рынка земли можетпродолжаться три-пять пленарных недель.
- Рада не может браться за другие проекты, пока не закончит с рынком земли.
Украинская правда
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