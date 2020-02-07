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Нардепы зарегистрировали постановление об увольнении Сытника

Пятница, 7 февраля 2020, 21:25
Нардепы зарегистрировали постановление об увольнении Сытника

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении главы Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

Источник: сайт Верховной Рады

Детали: 7 февраля проект №3039 зарегистрирован в Раде и передан на рассмотрение руководству.

Текст документа еще не опубликован.

Постановление подписали 216 нардепов.

Что предшествовало: Артем Сытник сообщил, что намерен обжаловать в Европейском суде по правам человека штраф за отдых, благодаря которому он оказался в реестре коррупционеров. По его словам, это продолжение истории с рюкзаками от министра, который "жаждет мести".

Министр внутренних дел Арсен Аваков ответил, что Сытник "ищет повод оправдать свою коррупцию, обвиняя других".

Напомним:

  • Верховная Рада 6 февраля начала рассмотрение во втором чтении законопроекта о рынке земли.
  • За первый день парламентарии успели рассмотреть 184 поправки. Всего было внесено 4018.
  • Депутаты из фракции "Слуга народа" прогнозируют, что рассмотрение правок может продолжаться три-пять пленарных недель.
  • Согласно регламенту, Рада не может браться за другие проекты, пока не закончит с рынком земли.

Украинская правда

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Темы: Верховная РадаСытникНАБУ
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