Бородянский Благодаря "Битве экстрасенсов" было расследовано много уголовных дел
Министр культуры Владимир Бородянский заявил, что благодаря телешоу "Битва экстрасенсов", которое выходит на телеканале СТБ, где он работал, было раскрыто много уголовных дел.
Источник: интервью Бородянского Громадскому
Прямая речь: "Битва экстрасенсов" – это один из проектов, который привлекал большую аудиторию ... и можно по-разному оценивать – шлак, не шлак, но благодаря в том числе "Битве экстрасенсов", или только "Битве экстрасенсов", было расследовано много уголовных дел, а невинно осужденные люди вышли из тюрем "
Детали: Бородянский на уточняющий вопрос настоял, что такие случаи действительно были и именно благодаря экстрасенсам, но назвал себя "слабо верующим" человеком.
Он пояснил, что проект "Битва экстрасенсов" является коммерчески успешным продуктом, так как в обществе есть большой интерес к экстрасенсам, вызванный неудовлетворенностью спроса на справедливость.
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Предыстория:
- Минкульт еще в прошлом году озвучивал предложение создать должность омбудсмена по вопросам информации для противодействия дезинформации. При этом в министерстве отмечали, что дезинформацией не сочтут оценочные критические суждения, сатиру и недостоверную информацию о лице, которая не вредит общественным интересам.
- 20 января Министерство культуры, молодежи и спорта пригласило общественность обсудить так называемый законопроект "о дезинформации". В проекте, в частности, предлагают определение "дезинформации", "национального информационного пространства", разграничивают понятия "журналист" и "профессиональный журналист".
- 30 января министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что скандальный закон о дезинформации дорабатывают.
- Мониторинговая миссия ООН по правам человека заявила, что введение уголовной ответственности за распространение дезинформации может привести к преследованию журналистов, и призвала украинские власти не делать этого.