Бородянский Благодаря "Битве экстрасенсов" было расследовано много уголовных дел

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Четверг, 20 февраля 2020, 14:30

Министр культуры Владимир Бородянский заявил, что благодаря телешоу "Битва экстрасенсов", которое выходит на телеканале СТБ, где он работал, было раскрыто много уголовных дел.

Источник: интервью Бородянского Громадскому

Прямая речь: "Битва экстрасенсов" – это один из проектов, который привлекал большую аудиторию ... и можно по-разному оценивать – шлак,  не шлак, но благодаря в том числе "Битве экстрасенсов", или только "Битве экстрасенсов", было расследовано много уголовных дел, а невинно осужденные люди вышли из тюрем "

Детали: Бородянский на уточняющий вопрос настоял, что такие случаи действительно были и именно благодаря экстрасенсам, но назвал себя "слабо верующим" человеком.

Он пояснил, что проект "Битва экстрасенсов" является коммерчески успешным продуктом, так как в обществе есть большой интерес к экстрасенсам, вызванный неудовлетворенностью спроса на справедливость.

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Предыстория:

  • Минкульт еще в прошлом году озвучивал предложение создать должность омбудсмена по вопросам информации для противодействия дезинформации. При этом в министерстве отмечали, что дезинформацией не сочтут оценочные критические суждения, сатиру и недостоверную информацию о лице, которая не вредит общественным интересам.
  • 20 января Министерство культуры, молодежи и спорта пригласило общественность обсудить так называемый законопроект "о дезинформации". В проекте, в частности, предлагают определение "дезинформации", "национального информационного пространства", разграничивают понятия "журналист" и "профессиональный журналист".
  • 30 января министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что скандальный закон о дезинформации дорабатывают.
  • Мониторинговая миссия ООН по правам человека заявила, что введение уголовной ответственности за распространение дезинформации может привести к преследованию журналистов, и призвала украинские власти не делать этого.

Темы: Бородянский дезинформация телевидение


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