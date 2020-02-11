Офис президента поблагодарил Богдана

Офис президента Владимира Зеленского поблагодарил за работу Андрея Богдана, освобожденного от должности руководителя ОП.

Источник: ОП на официальных аккаунтах в соцсетях, зампредседателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в Facebook

Дословно ОП: "С сегодняшнего дня Офис президента Украины возглавляет Андрей Ермак. Предыдущий руководитель Андрей Богдан подал в отставку. Офис президента благодарен за его работу в течение этих месяцев".

Детали: В ОП заверили, что смена руководителя "никоим образом не влияет на политический курс государства". Команда Зеленского фокусируется на важных реформах. В ОП выразили уверенность, что Ермак справится с вверенной ему ответственностью.

В свою очередь зампредседателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук также поспешила заверить, что "ОП и все другие органы власти работают в обычном для себя режиме".

Кравчук говорит, что фракцию "Слуга народа" новость об указе Зеленского застала во время совещания по проведению съезда партии, но "работа от этого не остановилась".

Она отметила, что в вопросах координации работы по ОП фракция будет работать с теми людьми, которых назначает президент.

Прямая речь: "Не стоит забывать, что Офис президента - это структура, которая анализирует ситуацию и готовит проекты решений, которые глава государства, в пределах своих полномочий, принимает единолично. Центральной фигурой в политической системе остается Владимир Зеленский. Вокруг него могут меняться люди, но повестку дня формирует президент. Поэтому работа продолжается и не будет останавливаться".

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности председателя Офиса президента и назначил на эту должность свого помощника Андрея Ермака.

Богдан зарегистрировал заявление об отставке 10 февраля.