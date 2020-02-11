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Офіс президента подякував Богдану

Вівторок, 11 лютого 2020, 14:01
Офіс президента подякував Богдану

Офіс президента Володимира Зеленського подякував за роботу Андрію Богдану, якого 11 лютого звільнили з посади керівника ОП.

Джерело: ОП на офіційних акантах у соцмережах, заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у Facebook

Дослівно: "Відсьогодні Офіс президента України очолює Андрій Єрмак. Попередній керівник Андрій Богдан подав у відставку. Офіс президента вдячний за його роботу впродовж цих місяців".

Деталі: В ОП запевнили, що зміна керівника Офісу президента "жодним чином не впливає на політичний курс держави". Команда Зеленського фокусується на важливих реформах. В ОП висловили впевненість, що Єрмак впорається з довіреною йому відповідальністю.

В свою чергу заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук також поспішила запевнити, що "ОП і всі інші органи влади працюють в звичному для себе режимі".

Кравчук каже, що фракцію "Слуга народу" новина про указ Зеленського застала під час наради щодо проведення з’їзду партії, але "робота від цього не зупинилася".

Вона наголосила, що в питаннях координації роботи з ОПУ фракція працюватиме з тими людьми, яких призначає президент.

Пряма мова: "Не варто забувати, що Офіс президента – це структура, яка аналізує ситуацію і готує проекти рішень, які глава держави, у межах своїх повноважень, ухвалює одноосібно. Центральною фігурою у політичній системі залишається Володимир Зеленський. Навколо нього можуть змінюватися люди, але порядок денний формує президент. Тому робота продовжується і не буде зупинятися".

Що передувало: Президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади голови Офісу президента та призначив на цю посаду Андрія Єрмака, звільнивши його попередньо з посади свого помічника.

Богдан зареєстрував заяву про відставку 10 лютого.

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Президент у тумані. Зеленський між Богданом і Єрмаком

Українська правда

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Теми: Офіс президентаБогданАндрій Єрмак
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