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Арахамия извинился за слова о воде в Крым и заметил: Вырваны из контекста

Среда, 12 февраля 2020, 17:25
Арахамия извинился за слова о воде в Крым и заметил: Вырваны из контекста
РБК-Украина

Лидер фракции "Слуга народа" принес извинения тем, кого могла оскорбить его позиция, что в обмен на Донбасс Украина могла бы восстановить водоснабжение в оккупированный Крым.

Источник: пост Арахамии в Facebook

Прямая речь: "Отдельно хочу принести извинения гражданам Украины, переселенцам, крымчанам, которых могли оскорбить мои слова, даже несмотря на то, что они были вырваны из общего контекста и на самом деле были трактовкой предположений, озвученных не мной".

Детали: Депутат обратил внимание, что идея о возобновлении поставок воды на полуостров в обмен на вывод российских войск с Донбасса не его, она прозвучала в вопросе ведущего телеканала "Прямой". Арахамия же просто ответил на него и выразил свое личное мнение, а не позицию своей партии.

Прямая речь: "Вопрос был сформулирован так, будто альтернативных вариантов не существует, и я ответил, что считаю это достаточным компромиссом. И трижды повторил, что это моя личная позиция...

Сегодня, когда я не в прямом эфире, я скажу, что за таким вроде бы простым вопросом, как вода, стоит серьезное юридическое и дипломатическое содержание. И на него нельзя ответить за 30 секунд на ток-шоу. И пусть это будет для меня наукой на будущее…

Я очень люблю Крым, и мы никогда не допустим каких-либо форм легализации незаконной аннексии наших территорий. Крым был, есть и будет частью Украины".

Детали: Арахамия подчеркнул, что в его фракции никогда не поднимался вопрос о восстановлении водоснабжения в Крым. А позиция политсилы была и остается неизменной – Крым является незаконно аннексированной частью Украины, восстановление суверенитета над которой "мы будем добиваться всеми законными способами".

Что предшествовало:

  • Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Прямой" сказал, что согласился бы пустить воду в аннексированный Крым в обмен на уступки со стороны президента РФ Владимира Путина по Донбассу.
  • Новоназначенный глава Офиса президента Андрей Ермак заявляет, что вопрос подачи Украиной воды в оккупированный Россией Крым на переговорах никогда не поднимался.
  • В то же время, 4 февраля постпред президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич заявил: "Никакой воды до деоккупации".
  • Комментируя заявление Арахамии, Лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что пустить воду в оккупированный Крым означает сдать России полмиллиона крымских татар.
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Крым не может быть объектом какого-либо "размена", в том числе ради подачи воды на полуостров со стороны Украины.

Украинская правда

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Темы: Арахамия КрымДонбасс
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