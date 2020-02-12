Арахамия извинился за слова о воде в Крым и заметил: Вырваны из контекста

Лидер фракции "Слуга народа" принес извинения тем, кого могла оскорбить его позиция, что в обмен на Донбасс Украина могла бы восстановить водоснабжение в оккупированный Крым.

Источник: пост Арахамии в Facebook

Прямая речь: "Отдельно хочу принести извинения гражданам Украины, переселенцам, крымчанам, которых могли оскорбить мои слова, даже несмотря на то, что они были вырваны из общего контекста и на самом деле были трактовкой предположений, озвученных не мной".

Детали: Депутат обратил внимание, что идея о возобновлении поставок воды на полуостров в обмен на вывод российских войск с Донбасса не его, она прозвучала в вопросе ведущего телеканала "Прямой". Арахамия же просто ответил на него и выразил свое личное мнение, а не позицию своей партии.

Прямая речь: "Вопрос был сформулирован так, будто альтернативных вариантов не существует, и я ответил, что считаю это достаточным компромиссом. И трижды повторил, что это моя личная позиция...

Сегодня, когда я не в прямом эфире, я скажу, что за таким вроде бы простым вопросом, как вода, стоит серьезное юридическое и дипломатическое содержание. И на него нельзя ответить за 30 секунд на ток-шоу. И пусть это будет для меня наукой на будущее…

Я очень люблю Крым, и мы никогда не допустим каких-либо форм легализации незаконной аннексии наших территорий. Крым был, есть и будет частью Украины".

Что предшествовало: