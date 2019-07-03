ЦИК отменила регистрацию Клюева и Шария на выборы

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию экс-чиновника времен Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария как кандидатов в народные депутаты.

Об этом сообщил "Украинской правде" пресс-секретарь ЦИК Константин Хивренко.

Относительно бывшего первого заместителя генпрокурора Рената Кузьмина решение еще не принято.

Представитель организации "Опора" Александр Клюжев сообщил, что ЦИК единогласно отменила регистрацию Андрея Клюева кандидатом в округе №46

Аргументами стало то, что свидетели Государственной охраны Виктора Януковича свидетельствуют, что Андрей Клюев сопровождал бывшего президента при пересечении границы с Россией.

Кроме того, в декабря 2016 года Клюев участвовал в заседаниях суда в Москве, а международная почта от следователей неоднократно не доходило Клюеву в Донецке – и адвокаты и сам Клюев просили информировать по адресу в Московской области.

По данным Службы безопасности Украины, Клюев выехал за пределы территории Украины в 2014 году, после этого официальные пункты пересечения границы не пересекал.

Также единогласно ЦИК отменила регистрацию выдвиженца "Партии Шария", отмечает Клюжев.

Основаниями стало письмо СБУ от 3 июля, удостоверяющее, что Анатолий Шарий выехал из Украины 24 января 2012 года через пункт пропуска Зерновое на территорию РФ поездом "Ковель-Москва", после этого в Украину не возвращался.

22 июля 2012 года Нидерланды проинформировала Генеральную прокуратуру Украины о наличии статуса беженца у Шария.

Суды и правоохранительные органы в течение разных периодов получали от Интерпола информацию о пребывании этого человека в Нидерландах и Литве.

СБУ считает, что Шарий ни находился на территории Украины с 24 января 2012 года.

Напомним: