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ЦИК отменила регистрацию Клюева и Шария на выборы

Среда, 3 июля 2019, 22:36
ЦИК отменила регистрацию Клюева и Шария на выборы
BBC

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию экс-чиновника времен Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария как кандидатов в народные депутаты.

Об этом сообщил "Украинской правде" пресс-секретарь ЦИК Константин Хивренко.

Относительно бывшего первого заместителя генпрокурора Рената Кузьмина решение еще не принято.

Представитель организации "Опора" Александр Клюжев сообщил, что ЦИК единогласно отменила регистрацию Андрея Клюева кандидатом в округе №46

Аргументами стало то, что свидетели Государственной охраны Виктора Януковича свидетельствуют, что Андрей Клюев сопровождал бывшего президента при пересечении границы с Россией.

Кроме того, в декабря 2016 года Клюев участвовал в заседаниях суда в Москве, а международная почта от следователей неоднократно не доходило Клюеву в Донецке – и адвокаты и сам Клюев просили информировать по адресу в Московской области.

По данным Службы безопасности Украины, Клюев выехал за пределы территории Украины в 2014 году, после этого официальные пункты пересечения границы не пересекал.

Также единогласно ЦИК отменила регистрацию выдвиженца "Партии Шария", отмечает Клюжев.

Основаниями стало письмо СБУ от 3 июля, удостоверяющее, что Анатолий Шарий выехал из Украины 24 января 2012 года через пункт пропуска Зерновое на территорию РФ поездом "Ковель-Москва", после этого в Украину не возвращался.

22 июля 2012 года Нидерланды проинформировала Генеральную прокуратуру Украины о наличии статуса беженца у Шария.

Суды и правоохранительные органы в течение разных периодов получали от Интерпола информацию о пребывании этого человека в Нидерландах и Литве.

СБУ считает, что Шарий ни находился на территории Украины с 24 января 2012 года.

Напомним:

  • Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами в народные депутаты на выборы 21 июля бывшего главу Администрации президента Виктора Януковича Андрея Клюева и одиозного блогера Анатолия Шария, а также бывшего первого заместителя генпрокурора Рената Кузьмина.
  • 2 июля на Майдане Независимости в Киеве состоялась акция протеста против допуска Клюева и Шария к выборам.
  • Глава Офиса президента Андрей Богдан 3 июля заявил, что за организацией протестов против регистрации кандидатами в народные депутаты Андрея Клюева и Анатолия Шария стоит команда предыдущего президента Петра Порошенко..
  • Глава Верховной Рады Андрей Парубий обратился в Генеральную прокуратуру, Службу безопасности, Государственную пограничную службу с требованием немедленно предоставить сведения о пребывании Клюева и Шария на территории Украины, чтобы ЦИК отменила их регистрацию.
  • СБУ, реагируя на просьбу Парубия, предоставила ЦИК информацию, что Шарий не находился в Украине с начала 2012 года, а Клюева – с начала 2014 года.
  • Отметим, что Шарию сначала отказали в регистрации, но Шестой апелляционный административный суд 26 июня обязал ЦИК зарегистрировать Шария, а Верховный суд 30 июня обязал Центризбирком повторно рассмотреть документы о регистрации Клюева и Шария.
  • 8 июня 2012 года Шарий попросил убежище и получил 5-летний статус политического беженца и вид на жительство в Евросоюзе от Литвы. По состоянию на 2013 год в отношении него в Украине было возбуждено два уголовных дела – за хулиганство и ложные обвинения. 
  • В апреле 2019 года Шевченковский райсуд Киева отменил арест и розыск Шария по одному из дел
  • По имеющимся данным, по Клюеву следствие имеет разрешение на задержание с целью привода. 
  • Кузьмина, по данным ГПУ, подозревают в отмывании незаконно добытого имущества и других особо тяжких преступлениях. При этом установить местонахождение Кузьмина правоохранители не могут, но предполагают, что он может скрываться в России или в аннексированном ею Крыму. Якобы по состоянию на 2017 год он находился в Ялте.

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Темы: виборыКлюевЦИК
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