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Ермак провел первую официальную встречу в новой должности

Четверг, 13 февраля 2020, 17:15
Ермак провел первую официальную встречу в новой должности

Новоназначенный руководитель Офиса президента Андрей Ермак впервые в новой должности провел официальную встречу с руководством посольств стран "Большой семерки".

Источник: пресс-служба Офиса президента

Он рассказал послам о ситуации на Донбассе и будущие шаги в рамках Минского процесса.

Прямая речь Ермака: "Позиция президента остается неизменной: мы хотим сделать все необходимое, чтобы прекратить войну и провести местные выборы по всей территории Украины в конце октября. Мы работаем 24/7, потому что это касается жизни наших граждан".

Детали: Ермак отметил, что сейчас важно выполнить все договоренности, которые достигли страны во время встречи в нормандской формате.

Он сообщил, что новые списки на обмен удерживаемыми уже переданы в Минск: "Темп в работе над списками и возвращением наших людей не будет уменьшен".

 
Ермак угощал послов стран "Большой семерки" печеньем
фото: ОП

Ермак напомнил, что президент Владимир Зеленский провел замену в группе, которая занимается вопросом обмена.

Также он рассказал послам, что 12 февраля на заседании в Минске была согласована одна из трех точек для нового разведения сил.

По словам нового руководителя ОП, основной целью его деятельности на посту будет обеспечение эффективной работы президента для успеха Украины: "Это должен быть офис очень эффективных людей, основная цель которых - успех президента и Украины".

Знать больше: "Who is Мr. Ермак? Юрист. Бизнесмен. Продюсер. Вице-президент?"

Президент в тумане. Зеленский между Богданом и Ермаком

Предыстория: 

Украинская правда

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Темы: Андрей ЕрмакОфис президентаЗеленскийG7
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