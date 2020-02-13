Ермак провел первую официальную встречу в новой должности
Новоназначенный руководитель Офиса президента Андрей Ермак впервые в новой должности провел официальную встречу с руководством посольств стран "Большой семерки".
Источник: пресс-служба Офиса президента
Он рассказал послам о ситуации на Донбассе и будущие шаги в рамках Минского процесса.
Прямая речь Ермака: "Позиция президента остается неизменной: мы хотим сделать все необходимое, чтобы прекратить войну и провести местные выборы по всей территории Украины в конце октября. Мы работаем 24/7, потому что это касается жизни наших граждан".
Детали: Ермак отметил, что сейчас важно выполнить все договоренности, которые достигли страны во время встречи в нормандской формате.
Он сообщил, что новые списки на обмен удерживаемыми уже переданы в Минск: "Темп в работе над списками и возвращением наших людей не будет уменьшен".
Ермак напомнил, что президент Владимир Зеленский провел замену в группе, которая занимается вопросом обмена.
Также он рассказал послам, что 12 февраля на заседании в Минске была согласована одна из трех точек для нового разведения сил.
По словам нового руководителя ОП, основной целью его деятельности на посту будет обеспечение эффективной работы президента для успеха Украины: "Это должен быть офис очень эффективных людей, основная цель которых - успех президента и Украины".
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Президент в тумане. Зеленский между Богданом и Ермаком
Предыстория:
- 10 февраля Андрей Богдан подал в отставку с поста руководителя Офиса президента.
- 11 февраля Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана и назначил главой Офиса президента Андрея Ермака.
- Президент пояснил, что конфликты мешают работать – поэтому приходится кого-то терять.