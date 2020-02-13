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Єрмак провів першу офіційну зустріч на новій посаді

Четвер, 13 лютого 2020, 17:15
Єрмак провів першу офіційну зустріч на новій посаді

Новопризначений керівник Офісу президента Андрій Єрмак вперше на новій посаді провів офіційну зустріч з керівництвом посольств країн "Великої сімки".

Джерело: пресслужба Офісу президента

Він розповів послам про ситуацію на Донбасі та майбутні кроки в рамках Мінського процесу.

Пряма мова Єрмака: "Позиція Президента є незмінною: ми хочемо зробити все необхідне, щоб припинити війну та провести місцеві вибори по всій території України наприкінці жовтня. Ми працюємо 24/7, бо це стосується життя наших громадян".

Деталі: Єрмак наголосив, що наразі важливо виконати всі домовленості, які досягли країни під час зустрічі у Нормандському форматі.

Він повідомив, що нові списки на обмін утримуваними вже передані в Мінську: "Темп щодо роботи над списками та поверненням наших людей не буде зменшено".

 
Єрмак пригощав послів країн "Великої сімки" печивом
фото: ОП

Він нагадав, що президент Володимир Зеленський провів заміну в групі, яка займається питанням обміну.

Також він розповів послам, що 12 лютого на засіданні в Мінську  була узгоджена одна з трьох точок для нового розведення сил.

За словами нового керівника ОП, основною метою його діяльності на посаді буде забезпечення ефективної роботи президента задля успіху України: "Це повинен бути офіс дуже ефективних людей, основна мета яких – успіх президента й України".

Знати більше: "Who is Мr. Єрмак? Юрист. Бізнесмен. Продюсер. Віцепрезидент?"

Президент у тумані. Зеленський між Богданом і Єрмаком

Передісторія:

Українська правда
Теми: Андрій ЄрмакОфіс президентаЗеленськийG7
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