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Ермак показал свои активы

Воскресенье, 16 февраля 2020, 07:59
Ермак показал свои активы

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак обнародовал декларацию за 2019 год.

Источник: Единый государственный реестр деклараций

Детали: В собственности Ермака - квартира площадью 107,8 кв.м, приобретенная в ноябре 2005 года, автомобиль Тoyota Camry 2015 г. выпуска, которым он владеет с 2015 года и ряд корпотративных прав.

Среди задекларированных доходов Ермака в 2019 году - 151 тыс. грн - доход от предпринимательской деятельности, 10672 грн зарплаты в ООО "Международная юридическая компания", где он является директором, там же - зарплата по совместительству в сумме 49317 грн, 42570 грн  зарплаты по основному месту работы в АО "Международная юридическая компания", гонорары в сумме 1300 грн в "Медийной группе европейского партнерства", 1000 грн - доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав.

На Ермака оформлен кредит в "Альфа-Банке" на 1 262 500 грн, он имеет наличные средства в сумме 347 тыс. долларов, 50 тыс. евро, 26 803 и 609 грн - на банковских счетах в "OTP Банке" и Кредобанке. Кроме того Ермак занял третьим лицам 1 380 660 грн, а задолженность перед ним со стороны ООО "Гарнет Интернешнл Медиа Групп" по двум договорам составляет 3 334 218 и 4,98 млн грн.

Ермак владеет 3 государственными ценными бумагами номинальной стоимостью 1000 грн. и является владельцем частей корпоративных прав в 9 компаниях: 100% в ООО "ЭР ПИ АЙ", 99% - в ООО "Гарнет Интернешнл Медиа групп", по 50% - в ООО "Международная юридическая компания", "Международная фармацевтическая группа" и "Интерпромфинанс-Безопасность", 10% - в ЗАО "Интерпромфинанс-Украина". 60% прав Ермаку принадлежит в адвокатском объединении "Международная юридическая компания", 33,33% - в ООО "АМА Вижн", 0,01% - в ООО "Виссон Юкрейн Технолоджис".

Глава ОПУ является конечным владельцем всех указанных компаний, кроме того есть бенефециаром Международной ассоциации "Украина-грузинское сотрудничество в сфере иностранного инвестирования", ООО "М.Е.П." и ООО "Украинско-грузинская медийная компания".

Является членом ряда общественных организаций и объединений: Украинской киноакадемия, "Наша гордость", "Почувствуй", "Союз предпринимателей теле- и киноиндустрии", "Союз потребителей медицинских услуг, лекарственных средств и изделий медицинского назначения", "Международная ассоциация Украино-грузинское сотрудничество в сфере иностранного инвестирования "и Национальная ассоциация адвокатов Украины.

Декларация подана вечером 14 февраля.

Узнать больше: 

"Who is Мr. Ермак? Юрист. Бизнесмен. Продюсер. Вице-президент?" 

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Предыстория: 

Украинская правда

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Темы: Андрей ЕрмакдекларацииОфис президента
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